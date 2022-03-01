Глава Донецкой ОГА также отметил, что в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества. Город находится под контролем Украины.

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Ситуация в других городах Донецкой области

Примерно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало. В Верхнеторецком частично жители восстановили электроснабжение собственными силами.

Без электроснабжения остаются тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.

Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну. Слава ВСУ! Смерть оккупантам,

– заявил Павел Кириленко

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