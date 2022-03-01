Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал о ситуации в городе. По его словам, ночь прошла спокойно. Также очертил горожанам общую ситуацию в стране и выделил положительные моменты.

Ночь прошла спокойно, но мы должны быть всегда готовыми. Город работает в штатном режиме. Укрытия содержатся в надлежащем состоянии,

– заявил он.

По словам Куртева, ночью соответствующие службы ликвидировали вражеские маяки, проверяли крыши и пристально следили за светомаскировкой. В детских садах города работают дежурные группы.

В 3 школах Запорожья застеклили 24 окна, которые пострадали от последствий атаки на аэропорт.

Также Куртев отметил, что есть изменения в движении муниципального транспорта, и всю информацию об этом можно найти на сайте горсовета или его официальных страницах. Он также призвал предпринимателей не повышать цены на продукты и вещи первой необходимости.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!