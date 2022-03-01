Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів про ситуацію в місті. За його словами, ніч минула спокійно. Також окреслив містянам загальну ситуацію в країні та виділив позитивні моменти.

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Ніч пройшла спокійно, але ми маємо бути завжди готовими. Місто працює у штатному режимі. Укриття утримуються у належному стані,

– заявив він.

За словами Куртєва, вночі відповідні служби ліквідовували ворожі маяки, перевіряли дахи та пильно слідкували за світломаскуванням. У дитячих садочках міста працюють чергові групи.

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Також Куртєв наголосив, що є зміни у русі муніципального транспорту і всю інформацію про це можна знайти на сайті міськради чи його офіційних сторінках. Він також закликав підприємців не підвищувати ціни на продукти та речі першої необхідності.



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