Під час розмови з журналістом в.о. міського голови з питань діяльності виконавчих органів у Херсоні Роман Головня доручив кожному містянину знищувати окупанта, передає 24 канал.

Важливо У Херсоні окупанти беруть в полон перехожих

Передовсім він наголосив, що Херсон під контролем України. На околицях міста розташована техніка окупанта. Він додав, що лікарні працюють, магазини працюють.

Цивільному населенню він порадив перебувати вдома, нікуди не виходити. Ті ж херсонці, у яких є зброя, отримали заклик давати відсіч військам агресора.

*баште їх на х*й, щоб їх тут не було,

– наголосив він.

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