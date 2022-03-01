Во время разговора с журналистом и. о. городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов в Херсоне Роман Головня поручил каждому горожанину уничтожать оккупанта, передает 24 канал.

Важно В Херсоне оккупанты берут в плен прохожих

Прежде всего он подчеркнул, что Херсон под контролем Украины. На окраинах города расположена техника оккупанта. Он добавил, что больницы работают, магазины работают.

Гражданскому населению он посоветовал находиться дома, никуда не выходить. Те же херсонцы, у которых есть оружие, получили призыв давать отпор войскам агрессора.

*баште их на х*й, чтобы их здесь не было,

– подчеркнул он.

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