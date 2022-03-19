Российские оккупанты продолжают свою террористическую деятельность на территории Украины. Враг пытается запугать мирное население и активных граждан.

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"Арест активистов"

В Волновахе российские оккупанты "арестовали" более 20 украинских активистов. Они оказались в большой опасности – враг давно к ним "прицеливался".

Все эти активисты были в списках, о которых в феврале сообщали многочисленные западные медиа – списки активистов, которые должны быть "убиты или отправлены в лагеря" после российского вторжения на территорию Украины,

– сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Действия боевиков являются военным преступлением и нарушением статей 3-й и 34-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9-й Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5-й Европейской конвенции по правам человека.

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