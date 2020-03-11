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      Володин временно исполняет обязанности главы Киевской ОГА: что о нем известно

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      Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. И назначил временно исполняющим обязанности Василия Володина.

      Соответствующие указы №75/2020 и №76/2020 и размещены на сайте президента.

      Кстати За отопление в марте в Киеве придут платежки с существенной скидкой: детали

      4 марта Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышева министром развития общин и территорий Украины. Что о нем известно – читайте по ссылке.

      Кто такой Василий Володин

      Василий Володин родился 15 апреля 1979 года в селе Корсунка Черкасской области. В 2001 году закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко (специальность "Международные отношения").

      Володин начал трудовую деятельность в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия "Укрфермерпостач". Позже в 2003 – 2004 годах он занимал должность заместителя директора ООО "Торговый дом" Дивиком "и ООО" Группа компаний "УКРАГРО".

      О государственной службе Володина:

      – С 2004 по 2006 год работал на государственной службе в должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления и деятельности департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины.

      – С 2006 по 2010 год Володин работал в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям.

      – В 2010 году Василий Володин стал заместителем генерального директора госпредприятия "Государственная инвестиционная компания". В 2011 году – заместителем председателя наблюдательного совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития".

      – С 2012 до 2019 года занимал должность директора департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

      О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Владимир Зеленский Назначения Зеленского КГГА
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