Журналисты выяснили, что Алексей Владимиров во время полномасштабного вторжения выезжал встречать Новый 2024 год за границу через систему "Шлях".

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Друг Кличко поехал в Таиланд, Дубай, Барселону и Монаку

В Таиланд так называемый волонтер Владимиров, вылетел первым классом, а это стоит около 5000 долларов. Там мужчина "волонтерил" около двух недель, а потом отправился в Дубай.

Было установлено, что Владимиров выехал из Украины во время всеобщей мобилизации через волонтерскую систему "Шлях".

Там Владимиров "волонтерил" в новом и одном из самых дорогих пятизвездочных отелей Atlantis The Royal стоимостью 70 тысяч гривен в сутки. Использовал самые дорогие машины, аренда которых за сутки также стоит более тысячи долларов,

– говорится в расследовании.

Впоследствии он отправился в Барселону и, а закончил почти двухмесячный "волонтерский выезд" Владимиров на Лазурном берегу в Монако, где он провел еще неделю.

Как итог своей поездки, на вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года Владимиров опубликовал в соцсетях фото с двумя дронами Маѵіс, которые он привез для ВСУ. Также он приобрел несколько ящиков печенья.

Журналисты отметили, что такие дроны и печенье можно легко приобрести в Украине.