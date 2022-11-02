Как рассказал 24 каналу местный волонтер, задача найти соответствующие авто поступила от самого Валерия Залужного. Сегодня координатор доставки напоминает, как удалось быстро закрыть мартовские нужды украинской армии.

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Начало войны: как Ужгород помогал с тыла

24 февраля перевернуло привычную жизнь каждого украинца. В Закарпатскую область, расположенную в глубоком тылу, военное положение пришло с бесконечным потоком переселенцев, прибывающих в города, села и на пункты пропуска. Тем временем жители Ужгорода искали любую возможность помочь как приезжим, так и армии.



Волонтер из Ужгорода снабдил ВСУ бронемашинами / Фото 24 канал

"Здесь все просто. Я с 2014 года помогаю ВСУ. Сначала это были просто средства, которые я перечислял на те или иные потребности. Но благодаря личным и профессиональным связям в странах ЕС начал поиск автомобилей повышенной проходимости для нужд фронта". В основном это полноприводные пикапы и микроавтобусы. Их бойцы нуждались больше всего. Тогда это было не так заметно, как сейчас, когда такие дела уже стали народным мейнстримом", – рассказывает волонтер.

Поэтому, учитывая приобретенный опыт, в день широкомасштабного вторжения я точно знал, что и как буду делать. Осталось лишь наладить четкую и системную коммуникацию с военными подразделениями,

– вспоминает он.

Прежде всего, волонтер актуализировал связи в странах Евросоюза и сформировал команду. Оставалось получить запросы от ВСУ и других военных формирований, а также меценатов и благотворителей, которые коммуникировали с подразделениями.

Первая задача появилась в начале мобилизации. Тогда от подразделений 101-й бригады ТРО поступил запрос на полноприводные пикапы для передвижения личного состава в отделение.

Мы включились в процесс. Первые 10 машин передали буквально через несколько дней. Далее этот запрос удвоился и мы поставили за короткий срок 43 машины для ВСУ,

– отметил волонтер.

Приоритетная задача от главнокомандующего ВСУ

В середине марта волонтера пригласили в Закарпатскую областную военную администрацию, где сообщили, что есть задача приоритетного уровня важности от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Речь шла о срочном поиске нескольких десятков бронированных микроавтобусов высокой степени защиты. Эти машины были жизненно необходимы для ведения боя подразделениями специального назначения ССО, ГУР, СБУ и НПУ против оккупационных войск в Гостомеле, Ирпене и других направлениях.

Мы оперативно нашли средства на эти бронемашины. Это около 12 миллионов гривен. Собирали все, кого мы знали, донатили на закупку в основном закарпатцы, но были и неравнодушные из других регионов и даже из других стран. Это были тысячи людей, государственные служащие, пенсионеры, сами военные… Местный бизнес очень помог. Дали большую сумму и попросили их не указывать, просто поблагодарили за инициативу,

– рассказывает волонтер.

Местные рады приобщиться к сбору и буквально отдавали последнее. В те моменты он испытывал особую благодарность, зная, что средства пойдут на важное дело.

Это лучшее чувство, когда даже те, кого ты не знаешь лично, приносили средства с уверенностью, что они пойдут по назначению,

– добавляет он.

По прибытии машины выстроили на площади Народной в Ужгороде, а волонтеры пригласили всех, кто присоединился к сбору средств, чтобы в течение дня лично осмотреть их.



Авто выстраивали на площади Народной / Фото 24 канал

Как искали и доставляли бронемашины из Германии

По словам волонтера, на плечи его команды легла большая ответственность. В первую очередь из-за ограничений во времени.

Эти автомобили наша команда нашла в Германии. В кратчайшие сроки провели переговоры с собственником, в частности, относительно ценовой политики, состояния и комплектования автомобилей. Для транспортировки колонны из двух десятков бронемашин была сформирована команда лучших водителей. Также важно было быстрое и правильное оформление бронемашин на таможне. Несмотря на военное положение. Я понимал, что нужно все сделать в пределах действующего законодательства,

– подчеркивает инициатор сбора.



Транспорт был предназначен для особо важных грузов и имел высокую степень защиты / Фото 24 канал

Он рассказывает, что владельцы автоплощадок в Германии, которые узнавали, что транспорт будут перевозить непосредственно в зону боевых действий, предоставляли дополнительные скидки, заменяли резину новой или осуществляли полный бесплатный технический осмотр.

Транспорт, который мы нашли, был предназначен для особо важных грузов и имел высшую степень защиты. А также система закрытой циркуляции воздуха, усиленная ходовая часть, система GPS и т.д. Это именно то, что просил Валерий Залужный,

– с гордостью рассказывает волонтер.

Чтобы доставить бронемашины из Германии в Закарпатье понадобилось двое суток. Еще день – на транспортировку в Киев – в зону боевых действий.

"Длились бои, и нашим спецназовцам требовалась бронемобильность. Благодаря команде и всем благотворителям мы внесли свой вклад в изгнание оккупантов из Киевщины", – констатирует волонтер.

Другие проекты

Волонтеры из Ужгорода также присоединились к помощи Фонда Сергея Притулы, закупавшего кареты скорой помощи медицинским подразделениям. Денежные средства на них донатили украинцы.



Волонтер присоединился к сбору на машины скорой помощи / Фото 24 канал

Как и в истории с бронемашинами, владельцы автоплощадок добавляли подарки, когда понимали, что "скорые" нужны для ВСУ. Среди "бонусов" поступали как мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, так и другое медицинское оборудование.

Волонтер выражает благодарность тем гражданам Германии, которые каждый раз шли навстречу и делали свой вклад в нашу победу. Он считает, что вместе можем делать удивительные вещи. И совместная работа за эти месяцы войны стала отличным тому доказательством.