Нардеп и волонтер Яна Зинкевич стала моделью для Barbie. Куклу воссоздали похожей на нее до деталей – даже прицепили награды.

Зинкевич считает это "настоящей детской мечтой". Добавила, что чувствовала фантастические эмоции, когда ей предложили стать моделью.

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Когда-то, когда была малышкой, я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею,

– написала Зинкевич.

Куклу сделала мастерица Анастасия Недолуженко. По словам Зинкевич, работа превзошла все ее ожидания. "Еще вручила "моей" кукле желто-голубой флаг! Все, как в жизни", – добавила нардепка.

Среди кукол воссоздали также Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую, Юлию Санину и многих других известных украинок. За каждую из работ можно отдать свой голос. Кукла Яны Зинкевич – под номером 19.

Авторов 3 работ, которые получат наибольшее количество голосов, наградят денежными грантами. Голосование продлится до 18 апреля.

"Мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминацию и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию", – заверила Зинкевич.

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