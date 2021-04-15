Известный волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Barbie: впечатляющие фото
Нардеп и волонтер Яна Зинкевич стала моделью для Barbie. Куклу воссоздали похожей на нее до деталей – даже прицепили награды.
Источник:фейсбук Яны Зинкевич
Зинкевич считает это "настоящей детской мечтой". Добавила, что чувствовала фантастические эмоции, когда ей предложили стать моделью.
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Когда-то, когда была малышкой, я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею,
– написала Зинкевич.
Куклу сделала мастерица Анастасия Недолуженко. По словам Зинкевич, работа превзошла все ее ожидания. "Еще вручила "моей" кукле желто-голубой флаг! Все, как в жизни", – добавила нардепка.
Среди кукол воссоздали также Лесю Украинку, Ольгу Кобылянскую, Юлию Санину и многих других известных украинок. За каждую из работ можно отдать свой голос. Кукла Яны Зинкевич – под номером 19.
Авторов 3 работ, которые получат наибольшее количество голосов, наградят денежными грантами. Голосование продлится до 18 апреля.
"Мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминацию и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию", – заверила Зинкевич.
Что известно о Яне Зинкевич: главное
- Известный волонтер, которая основала медицинский батальон "Госпитальеры".
- Ее отметили рядом наград за помощь украинским военным и спасение сотен бойцов. В частности, Орденом за заслуги 3 степени, Орденом за спасение жизни, Памятным знаком за воинскую доблесть и званием "Народный герой Украины".
- Зинкевич выбрали народным депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" в 2019 году.
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