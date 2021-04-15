Нардепка та волонтерка Яна Зінкевич стала моделлю для Barbie. Ляльку відтворили схожою на неї до деталей – навіть причепили нагороди.

Зінкевич вважає це "справжньою дитячою мрією". Додала, що відчувала фантастичні емоції, коли їй запропонували стати моделлю.

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Колись, коли була малечею, я мріяла про нову ляльку Barbie, а тепер стала нею,

– написала Зінкевич.

Ляльку зробила майстриня Анастасія Недолуженко. За словами Зінкевич, робота перевершила усі її очікування. "Ще й вручила "моїй" ляльці жовто-блакитний прапор! Все, як у житті", – додала нардепка.

Серед ляльок відтворили також Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Юлію Саніну та багато інших відомих українок. За кожну з робіт можна віддати свій голос. Лялька Яни Зінкевич – під номером 19.

Авторів 3 робіт, які отримають більшу кількість голосів, нагородять грошовими грантами. Голосування триватиме до 18 квітня.

"Хлопчики та дівчатка повинні змалечку розуміти, що справжні цінності – це насамперед рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію та можливість обирати будь-яку професію, що відповідає твоєму справжньому покликанню", – запевнила Зінкевич.

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