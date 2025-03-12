Тата Кеплер рассказала много историй о трагедиях отдельных людей, чтобы донести до европейских парламентариев общую картину ужасов, которые пережили и продолжают переживать миллионы украинцев. По ее словам, шрамы от этой войны останутся у украинцев навсегда.

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Я и моя страна никогда не вернемся с этой войны. Мы можем вернуться домой, но никогда не вернемся с войны,

– сказала Тата Кеплер.

Она рассказала, что как волонтер посетила более 700 деоккупированных территорий и прифронтовых зон, помогая жителям. Также рассказала о проекте, направленном на помощь людям и семьям, которые пережили сексуальное насилие со стороны российских солдат. Самой молодой жертве, которой помогала Кеплер, было всего четыре года, самой старшей – 75.

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Тата Кеплер привела ужасающую статистику. Она подчеркнула, что более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 000 украинских детей похитила Россия.

"744 000 детей похищено в центре Европы! Я прошу вас прекратить это терпеть своим молчанием", – воскликнула она.

Она также отметила, что десятки тысяч украинских женщин ждут возвращения любимых из российского плена, а другие десятки тысяч уже никогда их не увидят. При этом 130 000 украинских женщин сейчас служат в секторах безопасности и обороны страны – это самое большое количество женщин-военных в Европе.

Кеплер завершила свою речь призывом к действию, осудив бездействие и пустое сочувствие.

Тата Кеплер – продюсерка и ресторатора. Волонтерской деятельностью занимается с 2014 года. Благотворительный проект "Птицы", который основала Кеплер, обеспечивает средствами защиты военных и медицинской помощью – жителей освобожденных и прифронтовых территорий.