Волонтер без слуха, которая помогает бойцам – начала слышать первые звуки

Мечты сбываются – это доказывает история волонтера Валентины Мазурик из Луцка. Почти 7 лет женщина ничего не слышала, и еще больше – свыше 10 лет – ничего не видела. Стоимость лечения была неподъемной для ее семьи, поэтому женщина уже смирилась со своим диагнозом.

Однако несмотря на это она не сидела, сложа руки, и несколько последних лет активно помогала бойцам на Востоке. За это судьба решила ее отблагодарить. И благодаря помощи неравнодушных удалось собрать необходимую сумму на специальный имплантат. Женщина наконец-то услышала первые желанные звуки и смогла самостоятельно рассказать о своих впечатлениях.

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Звуков Валентина Мазурик ждала долгих 7 лет, как потеряла слух. Женщина не может приловчиться к необычному гулу в голове, но пытается уловить каждое слово. Слышать она может благодаря специальному имплантату, который вживили ей в ухо месяц назад. Теперь же подсоединили слуховое устройство. Именно сейчас его настраивают.



Валентина Мазурик помогает бойцам

Все началось еще в детстве. С подростковых лет у Валентины проблемы со зрением. Операции не помогали, и уже в 50 лет женщина совсем перестала видеть. 7 лет назад тяжелое воспаление зрительного нерва распространилось и на слуховой нерв. И вместе со зрением, Валентина потеряла еще и слух. Теперь она наконец слышит. Впрочем, к новому устройству женщине надо приспособиться.

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С каждой минутой звуки становятся более четкими. За несколько часов женщина немного адаптировалась и начала распознавать даже самые тихие постукивания. Она признается, что уже потеряла всякую надежду на то, что слух вернется. Семья потратила все деньги на лечение, а государственная программа финансирует только детские имплантаты. Поэтому, смирившись с диагнозом, женщина решила что будет помогать другим. И стала вязать перчатки и составлять чаи на передовую.



Мастерица из Луцка глухая и слепая

О волонтере узнали сотни людей, которые начали переводить деньги на лечение. И так, копейка за копейкой, чудо таки произошло. Женщина получила свой имплантат. Его привезли из Германии за 16 тысяч евро. Тогда как в Украине такой стоит 25 тысяч евро.

Сам имплантат должен работать пожизненно, хотя австралийский производитель дает гарантию на 10 лет. Процессор устройства, уверяют, очень надежный и даже водостойкий. Между тем, у Валентины впереди кропотливая и сложная реабилитация. Но медики утешают: по их прогнозам, полностью слух женщины восстановится примерно за год.