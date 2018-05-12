Волонтер объяснила, в чем главная сложность работы с ранеными бойцами

Самым трудным для волонтеров, которые работают с ранеными военнослужащими в госпиталях – успевать следить и за собственным здоровьем.

Такое мнение в интервью сайту "24" высказала волонтер Киевского военного госпиталя Екатерина Ольховик.

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Мы тоже, как и ребята после войны, склонны к депрессиям. Я, например, не ожидала, что со мной такое может произойти, и что на меня это тоже влияет. Оказалось – влияет,

– объяснила она.

При этом, по ее словам, здесь главное вовремя признать, что у тебя есть проблемы и тебе нужна квалифицированная медицинская помощь.

Отвечая на вопрос, что является важным для волонтеров, Ольховик отметила: "Чтобы все ребята выздоровели, и перед нами закрыли ворота этого госпиталя. Я хочу стать ненужной в этом госпитале. Это будет означать, что закончилась война. Это будет означать, что я больше могу думать о платьях и о себе".

Больше читайте в полной версии интервью: Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война

Ранее волонтеры медицинской службы ASAP, которые работают по всей линии фронта пятый год и решают вопрос срочной эвакуации раненых, сообщили, что готовы принимать в свои ряды водителей и медиков.