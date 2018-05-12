Волонтерка пояснила, у чому головна складність роботи із пораненими бійцями

Найважчим для волонтерів, які працюють із пораненими військовослужбовцями у шпиталях – встигати стежити і за власним здоров’ям.

Таку думку в інтерв'ю сайту "24" висловила волонтер Київського військового шпиталю Катерина Ольховик.

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Ми теж, як і хлопці після війни, схильні до депресій. Я, наприклад, не очікувала, що зі мною таке може статися і що на мене це теж впливає. Виявилося – впливає,

– пояснила вона.

При цьому, за її словами, тут головне вчасно визнати, що у тебе є проблеми і тобі потрібна кваліфікована медична допомога.

Відповідаючи на питання, що є важливим для волонтерів, Ольховик зазначила: "Щоб усі хлопці одужали, і перед нами закрили ворота цього госпіталю. Я хочу стати непотрібною в цьому госпіталі. Це буде означати, що закінчилася війна. Це буде означати, що я більше можу думати про сукнях і про себе".

Більше читайте у повній версії інтерв'ю: Волонтер: Хочу стати непотрібною у госпіталі - це буде означати, що закінчилася війна

Раніше волонтери медичної служби ASAP, які працюють по всій лінії фронту п’ятий рік і вирішують питання термінової евакуації поранених, повідомили, що готові приймати до своїх лав водіїв та медиків.