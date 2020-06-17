Волонтер Виталий Панич умер в инфекционной больнице Киева 7 июня. Родные обнаружили, что у Виталия пропали документы, деньги и телефон. Следствие установило, что гаджет во время транспортировки тела в морг похитил дворник.

Телефон украли, когда везли тело в морг

За совершенное преступление 52-летнему дворнику грозит до 3 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции фейсбуке.

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Правоохранители выяснили, что во время транспортировки тела мужчины из отделения больницы в морг санитарка попросила о помощи 52-летнего местного дворника. Однако тот, кроме помощи, прихватил с подоконника мобильный телефон умершего,

– говорится в сообщении полиции.

Мужчине сообщено о подозрении, телефон умершего у него изъяли. Где деньги и документы – пока неизвестно.

Что известно о смерти волонтера