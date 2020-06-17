Ничего святого: стало известно, кто ограбил волонтера Панича после смерти
Волонтер Виталий Панич умер в инфекционной больнице Киева 7 июня. Родные обнаружили, что у Виталия пропали документы, деньги и телефон. Следствие установило, что гаджет во время транспортировки тела в морг похитил дворник.
Телефон украли, когда везли тело в морг
За совершенное преступление 52-летнему дворнику грозит до 3 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции фейсбуке.
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Правоохранители выяснили, что во время транспортировки тела мужчины из отделения больницы в морг санитарка попросила о помощи 52-летнего местного дворника. Однако тот, кроме помощи, прихватил с подоконника мобильный телефон умершего,
– говорится в сообщении полиции.
Мужчине сообщено о подозрении, телефон умершего у него изъяли. Где деньги и документы – пока неизвестно.
Что известно о смерти волонтера
- Виталий Панич был военнослужащим и занимался волонтерством.
- Его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.
- ПЦР-тест на коронавирус был отрицательным.
- 7 июня мужчина умер.
- У Панича осталась жена и двое детей.