Волонтер Віталій Панич помер в інфекційній лікарні Києва 7 червня. Рідні виявили, що у Віталія пропали документи, гроші та телефон. Слідство встановило, що гаджет під час транспортування тіла до моргу викрав двірник.

Телефон вкрали, коли везли тіло до моргу

За скоєний злочин 52-річному двірникові загрожує до 3 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у фейсбуці.

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Правоохоронці з'ясували, що під час транспортування тіла чоловіка із відділення лікарні до моргу санітарка попросила про допомогу 52-річного місцевого двірника. Однак той, окрім допомоги, прихопив з підвіконня мобільний телефон померлого,

– мовиться у повідомленні поліції.

Чоловікові повідомлено про підозру, телефон померлого у нього вилучили. Де гроші та документи – наразі невідомо.

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