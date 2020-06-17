Нічого святого: стало відомо, хто пограбував волонтера Панича після смерті
Волонтер Віталій Панич помер в інфекційній лікарні Києва 7 червня. Рідні виявили, що у Віталія пропали документи, гроші та телефон. Слідство встановило, що гаджет під час транспортування тіла до моргу викрав двірник.
Телефон вкрали, коли везли тіло до моргу
За скоєний злочин 52-річному двірникові загрожує до 3 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у фейсбуці.
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Правоохоронці з'ясували, що під час транспортування тіла чоловіка із відділення лікарні до моргу санітарка попросила про допомогу 52-річного місцевого двірника. Однак той, окрім допомоги, прихопив з підвіконня мобільний телефон померлого,
– мовиться у повідомленні поліції.
Чоловікові повідомлено про підозру, телефон померлого у нього вилучили. Де гроші та документи – наразі невідомо.
Що відомо про смерть волонтера
- Віталій Панич був військовослужбовцем і займався волонтерством.
- Його госпіталізували у важкому стані з пневмонією, печінковою та нирковою недостатністю.
- ПЛР-тест на коронавірус був негативним.
- 7 червня чоловік помер.
- У Панича залишилася дружина та двоє дітей.