В МВД сообщили, что речь идет о необходимых средствах и препаратах, которые будут распределены в воинские части и в места, где их больше всего нуждаются.

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В гуманитарную помощь входят турникеты, перевязочные материалы, кровоостанавливающие средства, аптечки, наборы для оказания первой медицинской помощи.

По словам волонтеров из Канады, они делают все возможное, чтобы собрать эти средства и доставить их как можно скорее в Украину.

Военнослужащие Нацгвардии Украины проходили интенсивные занятия по изучению протокола Tactical Combat Casualty Care или сокращенно ТССС. А эти средства, которые они получат от волонтеров, смогут сохранить жизнь после ранения.

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