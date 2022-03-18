Во время боя защитникам удалось уничтожить два десятка российских оккупантов. Таким образом они заставили орду отступить.
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Рашисти 40 минут обстреливали Рубежное
По словам нацгвардейцев, во время наступления орки в течение 40 минут обстреливали Рубежное. Били они из минометов и ствольной артиллерии.
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Сейчас в Рубежном продолжается эвакуация населения. Происходит это в перерывах между обстрелами.
В целом в городе ситуация является сложной. Здесь нет света, воды, газа, тепла и мобильной связи. Также существуют огромные проблемы с подвозом гуманитарной помощи.
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