Під час бою захисникам України вдалося знищити два десятки російських окупантів. Таким чином вони змусили орду відступити.

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Рашисти 40 хвилин обстрілювали Рубіжне

За словами нацгвардійців, під час наступу орки упродовж 40 хвилин обстрілювали Рубіжне. Били вони з мінометів і ствольної артилерії.



Внаслідок агресії Кремля Рубіжне переживає не найкращі часи / Фото Нацгвардії України

Зараз у Рубіжному триває евакуація населення. Відбувається це у перервах між обстрілами.

Загалом у місті ситуація є складною. Тут немає світла, води, газу, тепла та мобільного зв’язку. Також існують величезні проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги.

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