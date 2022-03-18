Бойовики поширюють фейки про взяття українських міст на Луганщині

Міністерство оборони України дійсно повідомило, що у Луганській області російські війська активізували бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне та мають частковий успіх.

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Зокрема, російські війська постійно обстрілюють об'єкти інфраструктури для залякування населення у Рубіжному та Попасній.

Однак, за словами голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, за ці міста тривають бої. У Сєвєродонецьку та Попасній тривають обстріли з ранку, а по Привіллю був обстріл з "Градів".

Ця ніч була важкою. Ворог рівняє з землею міста Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Вони обстрілюють повністю всі житлові райони. Зайшли частково в Рубіжне, але бої за місто тривають. Вони кидають нових мобілізованих як гарматне м'ясо. Я впевнений що найближчим часом ситуація зміниться і ми їх виб'ємо з міста,

– зазначив Сергій Гайдай.

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Також була інформація, що нібито українські військові тримали у заручниках 500 дітей, якими прикривалися від обстрілів. Гайдай додав, що у селі, про яке йшла мова усього близько 50 приватних будинків.

Кремінна – наша. Частина Рубіжного – наша. Сєвєродонецьк – наш. Лисичанськ – наш. Частина Попасної – наша. Гірське, Золоте – наші,

– наголосив Гайдай.

За даними Служби безпеки України у боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих в так званій "ЛНР" чоловіків. Наразі вони надають свідчення слідчим.

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