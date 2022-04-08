Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что людей, которых будут эвакуировать, привезут в Днепр.

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Затем волонтеры помогут им с поиском вариантов размещения на Западе или в Европе. Речь идет о бесплатном проживании и питании для украинских беженцев.

Также волонтеры, которые организуют эвакуацию, помогут нуждающимся бесплатно добраться до мест временного проживания. С собой можно брать домашних животных.

Эвакуация запланирована на 9 апреля на 10:00 из:

центра города, улица Сосюры, 324, ГСЧС;

район РТИ, от памятника "Самолет";

площади города Приволье.

Предварительно необходимо заполнить форму здесь , указав контактные данные и место, из которого будет удобно выезжать.