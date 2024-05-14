Об этом говорится на фейсбук-странице "Украинской команды". К слову, ранее "Украинская команда" передала большую партию дронов-самолетов 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, которые воюют на Востоке Украины. Также волонтеры привезли большие дроны, на которые донатили украинцы, на передовую батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.

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Волонтеры срочно передали военным дроны под Волчанск

"Сегодня все внимание приковано к Волчанску. Там ад, и нашим ребятам срочно нужна поддержка. "Украинская команда" срочно передала партию дронов и системы Starlink 57 бригаде. Ее бойцы воевали в Бахмуте, держали Купянское направление, а сейчас защищают Волчанск", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры призвали другие организации также помочь защитникам Харьковской области.

Призываем другие волонтерские организации и бизнес срочно мобилизовать свои возможности и ресурсы для помощи защитникам на Харьковском направлении,

– заявили в "Украинской команде".

Волонтеры передали партию FPV-дронов и системы Starlink 57 бригаде: смотрите видео