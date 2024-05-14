Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Української команди". До слова, раніше "Українська команда" передала велику партію дронів-літаків 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, які воюють на Сході України. Також волонтери привезли великі дрони, на які донатили українці, на передову батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.

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Волонтери терміново передали військовим дрони під Вовчанськ

"Сьогодні вся увага прикута до Вовчанська. Там пекло, і нашим хлопцям терміново потрібна підтримка. "Українська команда" терміново передала партію дронів та системи Starlink 57 бригаді. Її бійці воювали в Бахмуті, тримали Куп'янський напрямок, а зараз захищають Вовчанськ", – заявив керівник "Української команди "Артур Палатний.

Волонтери закликали інші організації також допомогти захисникам Харківщини.

Закликаємо інші волонтерські організації й бізнес терміново мобілізувати свої можливості й ресурси для допомоги захисникам на Харківському напрямку,

– заявили в "Українській команді".

Волонтери передали партію FPV-дронів та системи Starlink 57 бригаді: дивіться відео