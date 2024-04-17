Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. Артур Палатний подякував воїнам за роботу.

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Волонтери передали військовим необхідні дрони-літаки

"Передали пілотам 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців велику партію літаків-камікадзе. А також катапульту для запуску безпілотників і ретранслятор. Всього разом з вами ми відправимо на передову 200 таких літаків", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Користуючись нагодою, хочу від усіх нас подякувати захисникам. "Чорні Запорожці" дають відсіч оркам з 2014 року. На початку повномасштабного російського вторгнення 72 бригада обороняла Київ, звільняла Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші території Київської області. А зараз боронить Україну на сході,

– подякував бійцям Керівник "Української команди" Артур Палатний.

Захисники, своєю чергою, передали слова вдячності українцям, які донатять на дрони. "Завдяки кожному і кожній з вас, і за допомогою цих літаків ми будемо кожного дня нищити ворога, наближуючи нашу Перемогу", – сказав заступник командира роти ББПС 72 ОМБр на позивний "Марвел".

До речі, збір на великі безпілотні літаки продовжується. Долучитися до підтримки військових можна за реквізитами у дописі.

Волонтери "Української команди" передали дрони-літаки бійцям: дивитися відео