Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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В какие регионы поступила помощь

Сегодня "Украинская команда" передала большую партию, 200 бандерпечей военным частям Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов,

– сообщил Палатный.

По его словам, вскоре на передовую отправятся и остальные бандерпечи.

Волонтеры передали защитникам 200 бандерпечей: смотрите видео

"Прямо сейчас продолжают работать еще несколько отечественных предприятий, и в ближайшее время "Украинская команда" отправит на фронт весь запланированный объем – более 1000 печей, которые с наступлением холодов будут согревать более 10 тысяч наших защитников", – сообщил Палатный.

По его словам, больше всего средств в рамках проекта "Тепло на фронт" собрали региональные команды Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

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