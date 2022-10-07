Про це у соцмережах повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Читайте також Палатний вручив автомобіль від волонтерів 130-му батальйону тероборони Києва

У які регіони надійшла допомога

Сьогодні "Українська команда" передала велику партію, 200 бандерпечей військовим частинам Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей. Ще понад 300 печей днями були відправлені нашим захисникам з інших регіонів,

– повідомив Палатний.

За його словами, невдовзі на передову відправляться й решта бандерпечей.

Волонтери передали захисникам 200 бандерпечей: дивіться відео

"Прямо зараз продовжують працювати ще декілька вітчизняних підприємств, і найближчим часом "Українська команда" відправить на фронт весь запланований обсяг – понад 1 000 печей, які з настанням холодів зігріватимуть понад 10 тисяч наших захисників", – повідомив Палатний.

За його словами, найбільше коштів в межах проєкту "Тепло на фронт" зібрали регіональні команди Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Зверніть увагу – окупанти знову накрили вогнем Дніпропетровщину: дивіться відео