Про це у соцмережах повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.
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У які регіони надійшла допомога
Сьогодні "Українська команда" передала велику партію, 200 бандерпечей військовим частинам Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей. Ще понад 300 печей днями були відправлені нашим захисникам з інших регіонів,
– повідомив Палатний.
За його словами, невдовзі на передову відправляться й решта бандерпечей.
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"Прямо зараз продовжують працювати ще декілька вітчизняних підприємств, і найближчим часом "Українська команда" відправить на фронт весь запланований обсяг – понад 1 000 печей, які з настанням холодів зігріватимуть понад 10 тисяч наших захисників", – повідомив Палатний.
За його словами, найбільше коштів в межах проєкту "Тепло на фронт" зібрали регіональні команди Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей.
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