О том, почему будет спад волонтерской деятельности и нормально ли это рассказал актер, шоумен и политик Сергей Притула в интервью Суспільному. Притула руководит собственным благотворительным фондом, который помогает украинским военным – Благотворительный фонд Сергея Притулы.

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Есть ли сейчас спад волонтерской деятельности

По словам Сергей Притулы, пока спада активности волонтеров нет. Но он отметил, что это обязательно случится и будет иметь логические объяснения.

"Трагедии из этого делать не нужно", – подчеркнул политик.

Он напомнил, что в 2014 году был всплеск волонтерской активности. Большая прослойка украинского общества пошла волонтерить. Однако со временем все откатилось к состоянию 2013 года.

Почему так и почему это случится через несколько месяцев в сложившейся ситуации?

Волонтерские организации или единичные деятели могут обеспечивать те или иные подразделения в силу своих возможностей.

"Критическое большинство тех, кто стал волонтером после 24 февраля, имеют определенные бюджеты, которыми они могут закрывать запросы военных. Например, по амуниции, бронежилетам, каскам, тепловизорам. Но не в промышленных объемах", – отметил Притула.

"Я убежден, что у нас не останется неукомплектованных подразделений"

Из-за большого всплеска помощи иностранных партнеров с оружием и амуницией для Украины в борьбе с российским нашествием, Министерство обороны способно обеспечить бойцов всем необходимым.

"По мере того, как эти текущие вопросы, которые сейчас проблемны, будут решаться через Министерство обороны, я убежден, что у нас не останется неукомплектованных подразделений", – резюмировал Сергей Притула.

В результате, волонтеры, которые сейчас уделяют все свое время на благотворительную деятельность, вернутся к относительно нормальной довоенной жизни, к работе. Тем самым, помогут государству поддерживать экономику, поскольку будут наполнять бюджет, платить налоги.

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