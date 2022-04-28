Про те, чому буде спад волонтерської діяльності і чи це нормально розповів актор, шоумен та політик Сергій Притула в інтерв'ю Суспільному. Притула керує власним благодійним фондом, який допомагає українським військовим, – "Благодійний фонд Сергія Притули".

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Чи є зараз спад волонтерської діяльності

За словами Сергій Притули, наразі спаду активності волонтерів немає. Але він зазначив, що це обов'язково трапиться та буде мати логічні пояснення.

"Трагедії з цього робити не потрібно", – наголосив політик.

Він пригадав, що у 2014 році був сплеск волонтерської активності. Великий прошарок українського суспільства пішов волонтерити. Проте згодом все відкотилося до стану 2013 року.

Чому так і чому це трапиться через кілька місяців у теперішній ситуації?

Волонтерські організації або поодинокі діячі можуть забезпечувати ті чи інші підрозділи у силу своїх можливостей.

"Критична більшість тих, хто став волонтером після 24 лютого, мають певні бюджети, якими вони можуть закривати запити військових. Наприклад, по амуніції, бронежилетах, касках, тепловізорах. Але не в промислових об'ємах", – зауважив Притула.

"Я переконаний, що у нас не залишиться неукомплектованих підрозділів"

Через великий сплеск допомоги іноземних партнерів зі зброєю та амуніцією для України в боротьбі з російською навалою, Міністерство оборони здатне забезпечити бійців всім необхідним.

"По мірі того, як ці поточні питання, які зараз є проблемними, будуть вирішуватися через Міністерство оборони, я переконаний, що у нас не залишиться неукомплектованих підрозділів", – резюмував Сергій Притула.

Внаслідок цього, волонтери, які зараз приділяють увесь свій час на благодійну діяльність, повернуться до відносно нормального довоєнного життя, до роботи. Цим самим, допоможуть державі підтримувати економіку, оскільки будуть наповнювати бюджет, сплачувати податки.

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