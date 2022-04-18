Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Благодаря Юрию Симонову, Виталию Жеганскому, Анне Рыбченко из Днепра в Новомосковск отправился уже второй мощный генератор. На этот раз – для терробороны. С Тернопольщины в 72 бригаду при содействии Николая Люшняка передан еще один автомобиль. Помощь военным – один из наших приоритетов, и мы будем работать в этом направлении до самой победы", – заявил Палатный.

Также он подчеркнул, что другим приоритетом работы волонтеров остается забота о тех, кто лишился дома.

"Не забываем заботиться и о людях, которые из-за захватнической войны орков остались без крова. Наш Винницкий центр принял уже более 4000 беженцев из самых горячих точек. Благодаря Геннадию Ткачуку, а также Фонду Людмилы Станиславенко в центре созданы комфортные условия для пребывания людей с детьми, которым нужен безопасный ночлег", – написал руководитель волонтерского штаба «Украинская команда».

По словам Палатного, в центре есть условия и для размещения беженцев, которые спасаются от войны вместе с домашними питомцами.