Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Завдяки Юрію Сімонову, Віталію Жеганському, Анні Рибченко з Дніпра до Новомосковська відправився вже другий потужний генератор. Цього разу – для тероборони. З Тернопільщини до 72 бригади за сприяння Миколи Люшняка передано ще один автомобіль. Допомога військовим – один з наших пріоритетів, і ми будемо працювати в цьому напрямку до самої перемоги", – заявив Палатний.

Також він підкреслив, що другим пріоритетом роботи волонтерів залишається турбота про тих, хто втратив домівки.

"Не забуваємо дбати й про людей, які через загарбницьку війну орків залишилися без даху над головою. Наш Вінницький центр прийняв вже більше 4000 біженців з найгарячіших точок. Завдяки Геннадію Ткачуку, а також Фонду Людмили Станіславенко у центрі створено комфортні умови для перебування людей з дітьми, яким потрібна безпечна ночівля", – написав керівник волонтерського штабу «Українська команда».

За словами Палатного, в центрі є умови і для розміщення біженців, які рятуються від війни разом з домашніми улюбленцями.