Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный. Он подчеркнул, что и дальше будет помогать защитникам Украины.

К теме Волонтеры снабдили наборами для обогрева более 30 тысяч защитников, – Артур Палатный

"Украинская команда" снабдила киевских спасателей современными подшлемниками

Сегодня "Украинская команда" передает новые подшлемники для киевских спасателей. Такой подшлемник получит каждый спасатель Голосеевского подразделения ГСЧС. Эти подшлемники огнестойкие, поэтому сохранят жизнь и здоровье наших героев-огнеборцев. Кстати, это продукция украинского производителя,

– заявил Артур Палатный.

Он также отметил, что героизм сотрудников ГСЧС при спасении людей действительно поражает.

"Украинская команда" как помогала, так и дальше будет помогать бойцам. Вас мы также считаем настоящими бойцами, защитниками нашего государства,

– подчеркнул Артур Палатный.

"Украинская команда" передала спасателям огнестойкие подшлемники: смотрите видео

Ранее Владимир Кличко и "Украинская команда" передали шлемы пилотам 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Также волонтеры "Украинской команды" снабдили комплектами зимней формы разведчиков 130-го батальона территориальной обороны города Киева, а другому подразделению разведки передали многофункциональный автомобиль Mercedes Sprinter.