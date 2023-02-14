Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний. Він наголосив, що й надалі допомагатиме захисникам України.

До теми Волонтери забезпечили наборами для обігріву понад 30 тисяч захисників, – Артур Палатний

"Українська команда" забезпечила київських рятувальників сучасними підшоломниками

Сьогодні "Українська команда" передає нові підшоломники для київських рятувальників. Такий підшоломник отримає кожен рятувальник Голосіївського підрозділу ДСНС. Ці підшоломники вогнестійкі, тож збережуть життя і здоров’я наших героїв-вогнеборців. До речі, це продукція українського виробника,

– заявив Артур Палатний.

Він також зазначив, що героїзм співробітників ДСНС під час порятунку людей справді вражає.

"Українська команда" як допомагала, так і надалі допомагатиме бійцям. Вас ми також вважаємо справжніми бійцями, захисниками нашої держави,

– наголосив Артур Палатний.

"Українська команда" передала рятувальникам вогнестійкі підшоломники: дивіться відео

Раніше Володимир Кличко та "Українська команда" передали шоломи пілотам 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Також волонтери "Української команди" забезпечили комплектами зимової форми розвідників 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва, а іншому підрозділу розвідки передали багатофункціональний автомобіль Mercedes Sprinter.