Как отмечают представители волонтерского штаба, с дронами-камикадзе врагу будет сложнее убежать и избежать наказания за их преступления.
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"Наши защитники заставили орков покинуть Николаевщину и бежать из Херсона. Сейчас тысячи захватчиков ищут любые способы добраться до левого берега Днепра, надеясь спасти свою жизнь и избежать наказания за свои преступления. Для каждого, кто пришел с оружием на нашу землю, должно быть только два пути: плен или смерть. Враг, который пытается сбежать, должен быть уничтожен! И в этом нашим воинам должны помочь боевые дроны-камикадзе", – говорится в сообщении.
Волонтеры открыли сбор на дроны-камикадзе / Фото "Украинская команда"
Волонтерам нужно собрать 2 миллиона гривен.
Открываем сбор на "злых птиц" – те же боевые дроны-камикадзе, которые будут догонять орков и зачищать от нечисти херсонские степи,
– отмечает "Украинская команда".