Волонтеры отремонтировали полсотни авто для военных на Донбассе: фото, видео

В Черкассах волонтеры ремонтируют военные автомобили, привозят в местную мастерскую техобслуживания. Автомобили восстанавливают за вклады благотворителей и возвращают на передовую.

Владелец мастерской Валерий Каменецкий рассказал, что пойти на боевые позиции не смог, поэтому и решил помогать армии в тылу. Начали заниматься ремонтом машин на этой станции обслуживания с начала войны. В 2019 году удалось отремонтировать около полусотни единиц.

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Как отметил автомеханик станции Богдан Ядченко часто машины с Востока привозили в тяжелом состоянии. Преимущественно распространенные проблемы были с ходовой частью и с двигателем. Реанимировали один автомобиль в среднем тратя неделю.



Автомеханик Богдан Ядченко, который ремонтирует авто для военных



Авто ремонтируют за деньги благотворителей

В прошлом году волонтер Алексей Святенко привез на станцию ​​два десятка военных машин. Ремонт одного автомобиля стоит к 30 тысяч гривен. Часто волонтеры за свой счет оплачивали ремонт авто. Также и поставщики уменьшали цену на детали. Хотя весь бюджет мастерской сосредоточен на вкладах благотворителей.

Благодаря только интернету, благодаря тому, что есть друзья, которые живут в Киеве, собралось уже две тысячи гривен. Это волонтеры, как и я, которые постоянно помогают,

– заявил Алексей Святенко.

Сейчас волонтер пытается найти деньги на ремонт очередной машины. С 27 необходимых тысяч гривен собрал только 5. Он пояснил: "Если не найдет – и снова придется прилагать свои. Ведь уже пообещал военным, что на этой неделе отремонтированная машина будет в полной боевой готовности".