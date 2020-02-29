Волонтеры отремонтировали полсотни авто для военных на Донбассе: фото, видео
В Черкассах волонтеры ремонтируют военные автомобили, привозят в местную мастерскую техобслуживания. Автомобили восстанавливают за вклады благотворителей и возвращают на передовую.
Владелец мастерской Валерий Каменецкий рассказал, что пойти на боевые позиции не смог, поэтому и решил помогать армии в тылу. Начали заниматься ремонтом машин на этой станции обслуживания с начала войны. В 2019 году удалось отремонтировать около полусотни единиц.
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Как отметил автомеханик станции Богдан Ядченко часто машины с Востока привозили в тяжелом состоянии. Преимущественно распространенные проблемы были с ходовой частью и с двигателем. Реанимировали один автомобиль в среднем тратя неделю.
Автомеханик Богдан Ядченко, который ремонтирует авто для военных
Авто ремонтируют за деньги благотворителей
В прошлом году волонтер Алексей Святенко привез на станцию два десятка военных машин. Ремонт одного автомобиля стоит к 30 тысяч гривен. Часто волонтеры за свой счет оплачивали ремонт авто. Также и поставщики уменьшали цену на детали. Хотя весь бюджет мастерской сосредоточен на вкладах благотворителей.
Благодаря только интернету, благодаря тому, что есть друзья, которые живут в Киеве, собралось уже две тысячи гривен. Это волонтеры, как и я, которые постоянно помогают,
– заявил Алексей Святенко.
Сейчас волонтер пытается найти деньги на ремонт очередной машины. С 27 необходимых тысяч гривен собрал только 5. Он пояснил: "Если не найдет – и снова придется прилагать свои. Ведь уже пообещал военным, что на этой неделе отремонтированная машина будет в полной боевой готовности".
В мастерской отремонтированы уже полсотни автомобилей из Донбасса
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