Волонтери відремонтували півсотні авто для військових на Донбасі: фото, відео

У Черкасах волонтери ремонтують військові автомобілі, що привозять на місцеву майстерню техобслуговування. Автомобілі відновлюють за внески благодійників і повертають на передову.

Власник майстерні Валерій Кам’янецький розповів, що піти на бойові позиції не зміг, тому і вирішив допомагати армії в тилу. Почали займатись ремонтом машин на цій станції обслуговування від початку війни. У 2019 році вдалось відремонтувати близько півсотні одиниць.

Читайте також: Після тривалої хвороби помер засновник Шпиталю Майдану Зеновій Допілка

Як зазначив автомеханік станції Богдан Ядченко, що часто машини зі Сходу привозили в тяжкому стані. Переважно найпоширеніші проблеми були з ходовою частиною і з двигуном. Реанімували один автомобіль у середньому витрачаючи тиждень.



Автомеханік Богдан Ядченко, який ремонтує авто для військових



Авто ремонтують за гроші благодійників

Торік волонтер Олексій Святенко привіз на станцію два десятки військових машин. Ремонт одного автомобіля коштує до 30 тисяч гривень. Часто волонтери власним коштом оплачували ремонт авто. Також і постачальники зменшували ціну на деталі. Хоча весь бюджет майстерні зосереджений на внесках благодійників.

Завдяки лише інтернету, завдяки тому, що є друзі, які мешкають у Києві, назбиралось вже дві тисячі гривень. Це волонтери, як і я, які постійно допомагають,

– заявив Олексій Святенко.

Наразі волонтер намагається найти гроші на ремонт чергової машини. З 27 необхідних тисяч гривень зібрав лише 5. Він пояснив: "Якщо не знайде – і знову доведеться докладати свої. Адже уже пообіцяв військовим, що цього тижня відремонтована машина буде в повній бойовій готовності".



В майстерні відремонтовані вже півсотні автомобілів з Донбасу