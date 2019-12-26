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      Волонтеры, президент или полиция: кому больше доверяют украинцы

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      Наибольшее доверие граждан среди социальных институтов имеют Вооруженные силы Украины / DW

      В 2019 году наибольшее доверие украинцев получили Вооруженные силы Украины, церкви и волонтерские организации.

      Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

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      Среди социальных институтов наибольшее доверие имеют у граждан:

      • Вооруженные силы Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%);
      • Церковь (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40)
      • Волонтерские организации (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%).

      Положительный баланс доверия также имеют:

      • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+33%);
      • Президент Украины (+32%);
      • Государственная пограничная служба (+28%);
      • Нацгвардия (+31%);
      • Добровольческие батальоны (+25%);
      • Общественные организации (+16%);
      • СМИ Украины (+15%)
      • Омбудсмен (+11%).

      Почти поровну делится доверие и недоверие к таким институтов:

      • Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют)
      • Патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют)
      • Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%).

      Негативно украинцы относятся:

      • СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%);
      • Судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%);
      • Политическим партиям (-54%);
      • Местным судам (-53%);
      • Коммерческим банкам (-51%);
      • Прокуратуре (-50%);
      • Госаппарату, чиновникам (-51%);
      • Верховному суду (-42%);
      • Антикоррупционному суду (-42%);
      • Национальному агентству по предупреждению коррупции (-40%);
      • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%);
      • Национальному антикоррупционному бюро (-36%);
      • Конституционному суду (-36%);
      • Профсоюзам (-29%);
      • Нацбанку Украины (-29%);
      • Верховной Раде (-17%);
      • Правительству (-13%);
      • Западным СМИ (-6%).

      Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики
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