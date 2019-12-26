Волонтеры, президент или полиция: кому больше доверяют украинцы
В 2019 году наибольшее доверие украинцев получили Вооруженные силы Украины, церкви и волонтерские организации.
Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".
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Среди социальных институтов наибольшее доверие имеют у граждан:
- Вооруженные силы Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%);
- Церковь (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40)
- Волонтерские организации (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%).
Положительный баланс доверия также имеют:
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+33%);
- Президент Украины (+32%);
- Государственная пограничная служба (+28%);
- Нацгвардия (+31%);
- Добровольческие батальоны (+25%);
- Общественные организации (+16%);
- СМИ Украины (+15%)
- Омбудсмен (+11%).
Почти поровну делится доверие и недоверие к таким институтов:
- Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют)
- Патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют)
- Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%).
Негативно украинцы относятся:
- СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%);
- Судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%);
- Политическим партиям (-54%);
- Местным судам (-53%);
- Коммерческим банкам (-51%);
- Прокуратуре (-50%);
- Госаппарату, чиновникам (-51%);
- Верховному суду (-42%);
- Антикоррупционному суду (-42%);
- Национальному агентству по предупреждению коррупции (-40%);
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%);
- Национальному антикоррупционному бюро (-36%);
- Конституционному суду (-36%);
- Профсоюзам (-29%);
- Нацбанку Украины (-29%);
- Верховной Раде (-17%);
- Правительству (-13%);
- Западным СМИ (-6%).
Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.