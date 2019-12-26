Волонтеры, президент или полиция: кому больше доверяют украинцы

В 2019 году наибольшее доверие украинцев получили Вооруженные силы Украины, церкви и волонтерские организации.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

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Среди социальных институтов наибольшее доверие имеют у граждан:

Вооруженные силы Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%);

Церковь (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40)

Волонтерские организации (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%).

Положительный баланс доверия также имеют:

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+33%);

Президент Украины (+32%);

Государственная пограничная служба (+28%);

Нацгвардия (+31%);

Добровольческие батальоны (+25%);

Общественные организации (+16%);

СМИ Украины (+15%)

Омбудсмен (+11%).

Почти поровну делится доверие и недоверие к таким институтов:

Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют)

Патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют)

Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%).

Негативно украинцы относятся:

СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%);

Судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%);

Политическим партиям (-54%);

Местным судам (-53%);

Коммерческим банкам (-51%);

Прокуратуре (-50%);

Госаппарату, чиновникам (-51%);

Верховному суду (-42%);

Антикоррупционному суду (-42%);

Национальному агентству по предупреждению коррупции (-40%);

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%);

Национальному антикоррупционному бюро (-36%);

Конституционному суду (-36%);

Профсоюзам (-29%);

Нацбанку Украины (-29%);

Верховной Раде (-17%);

Правительству (-13%);

Западным СМИ (-6%).

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.