Волонтери, президент чи поліція: кому більше довіряють українці

У 2019 році найбільшу довіру українців отримали Збройним силам України, церкви та волонтерські організації.

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі "Центром Разумкова".

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Серед соціальних інституцій найбільшу довіру громадяни мають:

Збройні сили України (71% довіри, 22% недовіри, баланс довіри-недовіри становить +48%);

Церква (довіряють 65%, не довіряють 25%, баланс довіри +40);

Волонтерські організації (довіряють 64%, не довіряють 26%, баланс довіри +39%).

Позитивний баланс довіри також мають:

Державна служба з надзвичайних ситуацій (+33%);

Президент України (+32%);

Державна прикордонна служба (+28%);

Нацгвардія (+31%);

Добровольчі батальйони (+25%);

Громадські організації (+16%);

ЗМІ України (+15%);

Омбудсмен (+11%).

Майже ділиться довіра і недовіра до таких інституцій:

Національна поліція (45% довіряють і 45% не довіряють);

Патрульна поліція (45% довіряють і 44% не довіряють);

Служба безпеки України (довіряють 42%, не довіряють 45%).

Негативно українці ставляться:

ЗМІ Росії (довіряють 7%, не довіряють 82%, баланс довіри-недовіри становить -75%);

Судової системи (баланс довіри-недовіри -62%);

Політичних партій (-54%);

Місцевих судів (-53%);

Комерційних банків (-51%);

Прокуратури (-50%);

Держапарату, чиновників (-51%);

Верховного суду (-42%);

Антикорупційного суду (-42%);

Національного агентства з запобігання корупції (-40%);

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (-40%);

Національного антикорупційного бюро (-36%);

Конституційного суду (-36%);

Профспілок (-29%);

Нацбанку України (-29%);

Верховної Ради (-17%);

Уряду (-13%);

Західних ЗМІ (-6%).

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.