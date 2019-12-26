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      Волонтери, президент чи поліція: кому більше довіряють українці

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      Найбільшу довіру громадян серед соціальних інституцій мають Збройні сили України / DW

      У 2019 році найбільшу довіру українців отримали Збройним силам України, церкви та волонтерські організації.

      Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі "Центром Разумкова".

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      • Серед соціальних інституцій найбільшу довіру громадяни мають:
      • Збройні сили України (71% довіри, 22% недовіри, баланс довіри-недовіри становить +48%);
      • Церква (довіряють 65%, не довіряють 25%, баланс довіри +40);
      • Волонтерські організації (довіряють 64%, не довіряють 26%, баланс довіри +39%).
      • Позитивний баланс довіри також мають:
      • Державна служба з надзвичайних ситуацій (+33%);
      • Президент України (+32%);
      • Державна прикордонна служба (+28%);
      • Нацгвардія (+31%);
      • Добровольчі батальйони (+25%);
      • Громадські організації (+16%);
      • ЗМІ України (+15%);
      • Омбудсмен (+11%).
      • Майже ділиться довіра і недовіра до таких інституцій:
      • Національна поліція (45% довіряють і 45% не довіряють);
      • Патрульна поліція (45% довіряють і 44% не довіряють);
      • Служба безпеки України (довіряють 42%, не довіряють 45%).
      • Негативно українці ставляться:
      • ЗМІ Росії (довіряють 7%, не довіряють 82%, баланс довіри-недовіри становить -75%);
      • Судової системи (баланс довіри-недовіри -62%);
      • Політичних партій (-54%);
      • Місцевих судів (-53%);
      • Комерційних банків (-51%);
      • Прокуратури (-50%);
      • Держапарату, чиновників (-51%);
      • Верховного суду (-42%);
      • Антикорупційного суду (-42%);
      • Національного агентства з запобігання корупції (-40%);
      • Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (-40%);
      • Національного антикорупційного бюро (-36%);
      • Конституційного суду (-36%);
      • Профспілок (-29%);
      • Нацбанку України (-29%);
      • Верховної Ради (-17%);
      • Уряду (-13%);
      • Західних ЗМІ (-6%).

      Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики
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