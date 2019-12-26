Волонтери, президент чи поліція: кому більше довіряють українці
У 2019 році найбільшу довіру українців отримали Збройним силам України, церкви та волонтерські організації.
Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі "Центром Разумкова".
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- Серед соціальних інституцій найбільшу довіру громадяни мають:
- Збройні сили України (71% довіри, 22% недовіри, баланс довіри-недовіри становить +48%);
- Церква (довіряють 65%, не довіряють 25%, баланс довіри +40);
- Волонтерські організації (довіряють 64%, не довіряють 26%, баланс довіри +39%).
- Позитивний баланс довіри також мають:
- Державна служба з надзвичайних ситуацій (+33%);
- Президент України (+32%);
- Державна прикордонна служба (+28%);
- Нацгвардія (+31%);
- Добровольчі батальйони (+25%);
- Громадські організації (+16%);
- ЗМІ України (+15%);
- Омбудсмен (+11%).
- Майже ділиться довіра і недовіра до таких інституцій:
- Національна поліція (45% довіряють і 45% не довіряють);
- Патрульна поліція (45% довіряють і 44% не довіряють);
- Служба безпеки України (довіряють 42%, не довіряють 45%).
- Негативно українці ставляться:
- ЗМІ Росії (довіряють 7%, не довіряють 82%, баланс довіри-недовіри становить -75%);
- Судової системи (баланс довіри-недовіри -62%);
- Політичних партій (-54%);
- Місцевих судів (-53%);
- Комерційних банків (-51%);
- Прокуратури (-50%);
- Держапарату, чиновників (-51%);
- Верховного суду (-42%);
- Антикорупційного суду (-42%);
- Національного агентства з запобігання корупції (-40%);
- Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (-40%);
- Національного антикорупційного бюро (-36%);
- Конституційного суду (-36%);
- Профспілок (-29%);
- Нацбанку України (-29%);
- Верховної Ради (-17%);
- Уряду (-13%);
- Західних ЗМІ (-6%).
Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.