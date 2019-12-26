Чи погіршилось життя українців у 2019 році: опитування
Більшість громадян України вважають, що рівень життя в багатьох сферах у 2019 році – погіршився, хоча й меншою мірою, ніж минулого року.
Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів опитування щодо життя українців у різних сферах.
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- Ситуація в Україні у 2019 році:
- Змінилась на гірше – 29% (у 2018 році – 67%);
- На краще – 14% (у 2018 році – 5%);
- Ситуація не змінилась – 47% (у 2018 році – 22%).
На думку населення, негативні зміни сталися на рівні цін та тарифів. Про погіршення у цих сферах зазначили 61% опитуваних, у 2018 році таких було 85%.
Незадоволені змінами у сфері охорони здоров’я 46% громадян. У соціальному захисті – 44%.
Поліпшення ситуації громадяни відмітили лише у трьох сферах.
- Обороноздатність країни:
- Зміни на краще – 31%;
- Зміни на гірше – 15%;
- Відсутність змін – 44%.
- Міжнародний імідж України:
- Зміни на краще – 31%;
- Зміни на гірше – 21%;
- Відсутність змін – 38%.
- Міжнародні стосунки:
- Зміни на краще – 19%;
- Зміни на гірше – 15%;
- Відсутність змін – 54%.
- Решта оцінюваних сфер отримували відповідь "не змінилося", хоча в балансі відповідей переважав негатив:
- Пенсійне забезпечення: -25% (у 2018 році -48%)
- Упевненість громадян у завтрашньому дні: -23% (у 2018 році -61%)
- Рівень добробуту родини: -23% (у 2018 році -52%)
- Ситуація із злочинністю: -22% (у 2018 році -46%)
- Оплата праці: -21% (у 2018 році -51%)
- Рівень стабільності: -20% (у 2018 році -63%)
- Економічне становище в Україні: -18% (у 2018 році -61%)
- Рівень демократії: -5% (у 2018 році -30%)
- Дотримання законності державними службовцями: -13% (у 2018 році -36%)
- Освіта: -12% (у 2018 році -25%)
- Дотримання прав і свобод громадян: -8% (у 2018 році -31%)
- Становище російськомовного населення: -7% (у 2018 році -23%)
- Ставлення громадян до влади: -5% (у 2018 році -61%)
- Ставлення влади до громадян: -6% (у 2018 році -54%)
- Становище україномовного населення: -3% (у 2018 році -12%)
- Становище етнічних та релігійних меншин: -3% (у 2018 році -18%).
- Оцінки українців за 5-бальною шкалою у 2019 році:
- Рівень добробуту власної родини – 2,75 бали;
- Економічне становище країни – 2,46 бали.
- Чи здатна Україна здолати труднощі у найближчі калька років?
- Здатна у найближчі роки – 28%;
- У віддаленій перспективі – 50%;
- Не здатна – 11%.
Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.