Чи погіршилось життя українців у 2019 році: опитування

Більшість громадян України вважають, що рівень життя в багатьох сферах у 2019 році – погіршився, хоча й меншою мірою, ніж минулого року.

Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів опитування щодо життя українців у різних сферах.

Читайте також: Чого очікують українці від 2020 року: дослідження

Ситуація в Україні у 2019 році:

Змінилась на гірше – 29% (у 2018 році – 67%);

На краще – 14% (у 2018 році – 5%);

Ситуація не змінилась – 47% (у 2018 році – 22%).

На думку населення, негативні зміни сталися на рівні цін та тарифів. Про погіршення у цих сферах зазначили 61% опитуваних, у 2018 році таких було 85%.

Незадоволені змінами у сфері охорони здоров’я 46% громадян. У соціальному захисті – 44%.

Поліпшення ситуації громадяни відмітили лише у трьох сферах.

Обороноздатність країни:

Зміни на краще – 31%;

Зміни на гірше – 15%;

Відсутність змін – 44%.

Міжнародний імідж України:

Зміни на краще – 31%;

Зміни на гірше – 21%;

Відсутність змін – 38%.

Міжнародні стосунки:

Зміни на краще – 19%;

Зміни на гірше – 15%;

Відсутність змін – 54%.

Решта оцінюваних сфер отримували відповідь "не змінилося", хоча в балансі відповідей переважав негатив:

Пенсійне забезпечення: -25% (у 2018 році -48%)

Упевненість громадян у завтрашньому дні: -23% (у 2018 році -61%)

Рівень добробуту родини: -23% (у 2018 році -52%)

Ситуація із злочинністю: -22% (у 2018 році -46%)

Оплата праці: -21% (у 2018 році -51%)

Рівень стабільності: -20% (у 2018 році -63%)

Економічне становище в Україні: -18% (у 2018 році -61%)

Рівень демократії: -5% (у 2018 році -30%)

Дотримання законності державними службовцями: -13% (у 2018 році -36%)

Освіта: -12% (у 2018 році -25%)

Дотримання прав і свобод громадян: -8% (у 2018 році -31%)

Становище російськомовного населення: -7% (у 2018 році -23%)

Ставлення громадян до влади: -5% (у 2018 році -61%)

Ставлення влади до громадян: -6% (у 2018 році -54%)

Становище україномовного населення: -3% (у 2018 році -12%)

Становище етнічних та релігійних меншин: -3% (у 2018 році -18%).

Оцінки українців за 5-бальною шкалою у 2019 році:

Рівень добробуту власної родини – 2,75 бали;

Економічне становище країни – 2,46 бали.

Чи здатна Україна здолати труднощі у найближчі калька років?

Здатна у найближчі роки – 28%;

У віддаленій перспективі – 50%;

Не здатна – 11%.

​Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.