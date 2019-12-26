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      Чи погіршилось життя українців у 2019 році: опитування

      261 Читать новость на русском
      Чи погіршилось життя українців у 2019 році / prm.ua/

      Більшість громадян України вважають, що рівень життя в багатьох сферах у 2019 році – погіршився, хоча й меншою мірою, ніж минулого року.

      Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів опитування щодо життя українців у різних сферах.

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      • Ситуація в Україні у 2019 році:
      • Змінилась на гірше – 29% (у 2018 році – 67%);
      • На краще – 14% (у 2018 році – 5%);
      • Ситуація не змінилась – 47% (у 2018 році – 22%).

      На думку населення, негативні зміни сталися на рівні цін та тарифів. Про погіршення у цих сферах зазначили 61% опитуваних, у 2018 році таких було 85%.

      Незадоволені змінами у сфері охорони здоров’я 46% громадян. У соціальному захисті – 44%.

      Поліпшення ситуації громадяни відмітили лише у трьох сферах.

      • Обороноздатність країни:
      • Зміни на краще – 31%;
      • Зміни на гірше – 15%;
      • Відсутність змін – 44%.
      • Міжнародний імідж України:
      • Зміни на краще – 31%;
      • Зміни на гірше – 21%;
      • Відсутність змін – 38%.
      • Міжнародні стосунки:
      • Зміни на краще – 19%;
      • Зміни на гірше – 15%;
      • Відсутність змін – 54%.
      • Решта оцінюваних сфер отримували відповідь "не змінилося", хоча в балансі відповідей переважав негатив:
      • Пенсійне забезпечення: -25% (у 2018 році -48%)
      • Упевненість громадян у завтрашньому дні: -23% (у 2018 році -61%)
      • Рівень добробуту родини: -23% (у 2018 році -52%)
      • Ситуація із злочинністю: -22% (у 2018 році -46%)
      • Оплата праці: -21% (у 2018 році -51%)
      • Рівень стабільності: -20% (у 2018 році -63%)
      • Економічне становище в Україні: -18% (у 2018 році -61%)
      • Рівень демократії: -5% (у 2018 році -30%)
      • Дотримання законності державними службовцями: -13% (у 2018 році -36%)
      • Освіта: -12% (у 2018 році -25%)
      • Дотримання прав і свобод громадян: -8% (у 2018 році -31%)
      • Становище російськомовного населення: -7% (у 2018 році -23%)
      • Ставлення громадян до влади: -5% (у 2018 році -61%)
      • Ставлення влади до громадян: -6% (у 2018 році -54%)
      • Становище україномовного населення: -3% (у 2018 році -12%)
      • Становище етнічних та релігійних меншин: -3% (у 2018 році -18%).
      • Оцінки українців за 5-бальною шкалою у 2019 році:
      • Рівень добробуту власної родини – 2,75 бали;
      • Економічне становище країни – 2,46 бали.
      • Чи здатна Україна здолати труднощі у найближчі калька років?
      • Здатна у найближчі роки – 28%;
      • У віддаленій перспективі – 50%;
      • Не здатна – 11%.

      Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики
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