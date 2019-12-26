Чого очікують українці від 2020 року: дослідження
У 2020 році більшість опитаних громадян очікують стабільну гривню. Також 59% українців вважають, що корупція в державі не зменшиться.
Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів дослідження про очікування українців у 2020 році.
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У своїх передбаченнях щодо наступного року, більшість питаних громадян впевнені у зміцнені гривні.
- Скільки відсотків громадян вважає, що зміцнення державної валюти відбудеться?
- 52% – так;
- 36% – ні.
- Чи відбудеться зростання інвестицій в Україні?
- 47% громадян – відбудеться;
- 33% громадян – не відбудеться.
Найбільше українці впевнені, що корупція в Україні як була, так і буде і, що ніяких покарань корупціонери не будуть отримувати.
- Скільки відсотків українців вірять, що корупція зменшитья?
- Корупція зменшиться – 30%;
- Не зменшиться – 59%.
- Чи будуть відбуватиметься покарання корупціонерів?
- Так – 31%;
- Ні – 58%.
- Чи буде встановлено справедливе правосуддя?
- 56% вважають, що ні,
- 30% – цілком імовірно.
У передбаченнях на 2020 рік громадяни не очікують на зниження тарифів.
- Який відсоток опитуваних вірить у зниження тарифів?
- Імовірно – 31%;
- Ні – 58%.
- Чи знизиться рівень злочинності в містах країни?
- Імовірно – 32%;
- Ні – 53%.
Найменш імовірним громадяни вважають у 2020 році – зміну влади
- Чи відбудуться у 2020 році дострокові вибори Президента?
- Імовірно – 15%;
- Ні – 70%.
- Чи відбудуться у наступному році дострокові вибори Верховної Ради України?
- Імовірно – 18%;
- Ні – 64%.
- Чи відбудеться зміна уряду?
- Імовірно – 22%;
- Ні – 58%.
- Який відсоток українців вірить у мир на Донбасі?
- 42% громадян вважають, що у 2020 році настане мир;
- 46% – що війна не закінчиться.
- Чи відбудеться покращення в економічному житті українців?
- 45% – так;
- 45% – ні.
- Який відсоток опитуваних вірить у покрашення добробуту людей?
- 40% – чекають змін;
- 48% – не вірять у зміни.
- Чи відбудеться поліпшення умов для бізнесу у 2020 році?
- Імовірно – 38%;
- Ні – 37%.
- Що думають українці про нинишню владу?
- Нинишня влада краща за попередню – 43%;
- Нинишня влада гірша – 13%;
- Нинишня влада нічим не відрізняється від попередньої – 34%.
- Чи виникне Майдан-3 на думку українців?
- 21% – так;
- 66% – ні.
Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.