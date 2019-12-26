Чого очікують українці від 2020 року: дослідження

У 2020 році більшість опитаних громадян очікують стабільну гривню. Також 59% українців вважають, що корупція в державі не зменшиться.

Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів дослідження про очікування українців у 2020 році.

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У своїх передбаченнях щодо наступного року, більшість питаних громадян впевнені у зміцнені гривні.

Скільки відсотків громадян вважає, що зміцнення державної валюти відбудеться?

52% – так;

36% – ні.

Чи відбудеться зростання інвестицій в Україні?

47% громадян – відбудеться;

33% громадян – не відбудеться.

Найбільше українці впевнені, що корупція в Україні як була, так і буде і, що ніяких покарань корупціонери не будуть отримувати.

Скільки відсотків українців вірять, що корупція зменшитья?

Корупція зменшиться – 30%;

Не зменшиться – 59%.

Чи будуть відбуватиметься покарання корупціонерів?

Так – 31%;

Ні – 58%.

Чи буде встановлено справедливе правосуддя?

56% вважають, що ні,

30% – цілком імовірно.

У передбаченнях на 2020 рік громадяни не очікують на зниження тарифів.

Який відсоток опитуваних вірить у зниження тарифів?

Імовірно – 31%;

Ні – 58%.

Чи знизиться рівень злочинності в містах країни?

Імовірно – 32%;

Ні – 53%.

Найменш імовірним громадяни вважають у 2020 році – зміну влади

Чи відбудуться у 2020 році дострокові вибори Президента?

Імовірно – 15%;

Ні – 70%.

Чи відбудуться у наступному році дострокові вибори Верховної Ради України?

Імовірно – 18%;

Ні – 64%.

Чи відбудеться зміна уряду?

Імовірно – 22%;

Ні – 58%.

Який відсоток українців вірить у мир на Донбасі?

42% громадян вважають, що у 2020 році настане мир;

46% – що війна не закінчиться.

Чи відбудеться покращення в економічному житті українців?

45% – так;

45% – ні.

Який відсоток опитуваних вірить у покрашення добробуту людей?

​ 40% – чекають змін;

40% – чекають змін; 48% – не вірять у зміни.

Чи відбудеться поліпшення умов для бізнесу у 2020 році?

Імовірно – 38%;

Ні – 37%.

Що думають українці про нинишню владу?

Нинишня влада краща за попередню – 43%;

Нинишня влада гірша – 13%;

Нинишня влада нічим не відрізняється від попередньої – 34%.

Чи виникне Майдан-3 на думку українців?

21% – так;

66% – ні.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.