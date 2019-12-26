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      Чого очікують українці від 2020 року: дослідження

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      Чого очікують українці від 2020 року / snp.org

      У 2020 році більшість опитаних громадян очікують стабільну гривню. Також 59% українців вважають, що корупція в державі не зменшиться.

      Фонд "Демократичні ініціативи" спільно зі соціологічною службою Центр Разумкова провів дослідження про очікування українців у 2020 році.

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      У  своїх передбаченнях щодо наступного року, більшість питаних громадян впевнені у зміцнені гривні.

      • Скільки відсотків громадян вважає, що зміцнення державної валюти відбудеться?
      • 52% – так;
      • 36% – ні.
      • Чи відбудеться зростання інвестицій в Україні?
      • 47% громадян – відбудеться;
      • 33% громадян – не відбудеться.

      Найбільше українці впевнені, що корупція в Україні як була, так і буде і, що ніяких покарань корупціонери не будуть отримувати.

      • Скільки відсотків українців вірять, що корупція зменшитья?
      • Корупція зменшиться – 30%;
      • Не зменшиться – 59%.
      • Чи будуть відбуватиметься покарання корупціонерів?
      • Так – 31%;
      • Ні – 58%.
      • Чи буде встановлено справедливе правосуддя?
      •  56% вважають, що ні,
      •  30% – цілком імовірно.

      У передбаченнях на 2020 рік громадяни не очікують на зниження тарифів.

      • Який відсоток опитуваних вірить у зниження тарифів?
      • Імовірно – 31%;
      • Ні – 58%.
      • Чи знизиться рівень злочинності в містах країни?
      • Імовірно – 32%;
      • Ні – 53%.

      Найменш імовірним громадяни вважають у 2020 році – зміну влади

      • Чи відбудуться у 2020 році дострокові вибори Президента?
      • Імовірно – 15%;
      • Ні – 70%.
      • Чи відбудуться у наступному році дострокові вибори Верховної Ради України?
      • Імовірно – 18%;
      • Ні – 64%.
      • Чи відбудеться зміна уряду?
      • Імовірно – 22%;
      • Ні – 58%.
      • Який відсоток українців вірить у мир на Донбасі?
      • 42% громадян вважають, що у 2020 році настане мир;
      • 46% – що війна не закінчиться.
      • Чи відбудеться покращення в економічному житті українців?
      • 45% – так;
      • 45% – ні.
      • Який відсоток опитуваних вірить у покрашення добробуту людей?
      • 40% – чекають змін;
      • 48% – не вірять у зміни.
      • Чи відбудеться поліпшення умов для бізнесу у 2020 році?
      • Імовірно – 38%;
      • Ні – 37%.
      • Що думають українці про нинишню владу?
      • Нинишня влада краща за попередню – 43%;
      • Нинишня влада гірша – 13%;
      • Нинишня влада нічим не відрізняється від попередньої – 34%.
      • Чи виникне Майдан-3 на думку українців?
      • 21% – так;
      • 66% – ні.

      Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно зі соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року по всій території України (крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Новини України
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