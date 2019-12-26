Чего ожидают украинцы от 2020 года: исследование
В 2020 году большинство опрошенных граждан ожидают стабильную гривну. Также 59% украинцев считают, что коррупция в стране не уменьшится.
Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел исследование об ожиданиях украинцев в 2020 году.
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В своих предсказаниях относительно следующего года, большинство опрошенных граждан уверены в укреплении гривны.
- Сколько процентов граждан считает, что укрепление государственной валюты произойдет?
- 52% – да;
- 36% – нет.
- Произойдет ли рост инвестиций в Украине?
- 47% граждан – состоится;
- 33% граждан-не произойдет.
Больше всего украинцы уверены, что коррупция в Украине как была, так и будет и, что никаких наказаний коррупционеры не будут получать.
- Сколько процентов украинцев верят, что коррупция уменьшитья?
- Коррупция уменьшится – 30%;
- Не уменьшится – 59%.
- Будут ли происходить наказания коррупционеров?
- Да – 31%;
- Нет – 58%.
- Будет ли установлено справедливое правосудие?
- 56% считают, что нет,
- 30% – вполне вероятно.
В предсказаниях на 2020 год граждане не ожидают снижения тарифов.
- Какой процент опрошенных верит в снижение тарифов?
- Вероятно – 31%;
- Нет – 58%.
- Снизится ли уровень преступности в городах страны?
- Вероятно – 32%;
- Нет – 53%.
Наименее вероятным граждане считают в 2020 году – смену власти
- Состоятся ли в 2020 году досрочные выборы Президента?
- Предположительно – 15%;
- Нет – 70%.
- Состоятся ли в следующем году досрочные выборы Верховной Рады Украины?
- Предположительно – 18%;
- Нет – 64%.
- Произойдет ли смена правительства?
- Предположительно – 22%;
- Нет – 58%.
- Какой процент украинцев верит в мир на Донбассе?
- 42% граждан считают, что в 2020 году наступит мир;
- 46% – что война не закончится.
- Произойдет ли улучшение в экономической жизни украинцев?
- 45% – да;
- 45% – нет.
- Какой процент опрошенных верит в улучшение благосостояния людей?
- 40% - ждут перемен;
- 48% – не верят в изменения.
- Произойдет улучшение условий для бизнеса в 2020 году?
- Вероятно – 38%;
- Нет – 37%.
- Что думают украинцы про нынешнюю власть?
- Нынешняя власть лучше предыдущей – 43%;
- Нынешняя власть хуже – 13%;
- Нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – 34%.
- Возникнет ли Майдан-3 по мнению украинцев?
- 21% – да;
- 66% – нет.
Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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