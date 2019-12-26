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      Чего ожидают украинцы от 2020 года: исследование

      69 Читати новину українською
      Чего ожидают украинцы от 2020 года / snp.org

      В 2020 году большинство опрошенных граждан ожидают стабильную гривну. Также 59% украинцев считают, что коррупция в стране не уменьшится.

      Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел исследование об ожиданиях украинцев в 2020 году.

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      В своих предсказаниях относительно следующего года, большинство опрошенных граждан уверены в укреплении гривны.

      • Сколько процентов граждан считает, что укрепление государственной валюты произойдет?
      • 52% – да;
      • 36% – нет.
      • Произойдет ли рост инвестиций в Украине?
      • 47% граждан – состоится;
      • 33% граждан-не произойдет.

      Больше всего украинцы уверены, что коррупция в Украине как была, так и будет и, что никаких наказаний коррупционеры не будут получать.

      • Сколько процентов украинцев верят, что коррупция уменьшитья?
      • Коррупция уменьшится – 30%;
      • Не уменьшится – 59%.
      • Будут ли происходить наказания коррупционеров?
      • Да – 31%;
      • Нет – 58%.
      • Будет ли установлено справедливое правосудие?
      • 56% считают, что нет,
      • 30% – вполне вероятно.

      В предсказаниях на 2020 год граждане не ожидают снижения тарифов.

      • Какой процент опрошенных верит в снижение тарифов?
      • Вероятно – 31%;
      • Нет – 58%.
      • Снизится ли уровень преступности в городах страны?
      • Вероятно – 32%;
      • Нет – 53%.

      Наименее вероятным граждане считают в 2020 году – смену власти

      • Состоятся ли в 2020 году досрочные выборы Президента?
      • Предположительно – 15%;
      • Нет – 70%.
      • Состоятся ли в следующем году досрочные выборы Верховной Рады Украины?
      • Предположительно – 18%;
      • Нет – 64%.
      • Произойдет ли смена правительства?
      • Предположительно – 22%;
      • Нет – 58%.
      • Какой процент украинцев верит в мир на Донбассе?
      • 42% граждан считают, что в 2020 году наступит мир;
      • 46% – что война не закончится.
      • Произойдет ли улучшение в экономической жизни украинцев?
      • 45% – да;
      • 45% – нет.
      • Какой процент опрошенных верит в улучшение благосостояния людей?
      • 40% - ждут перемен;
      • 48% – не верят в изменения.
      • Произойдет улучшение условий для бизнеса в 2020 году?
      • Вероятно – 38%;
      • Нет – 37%.
      • Что думают украинцы про нынешнюю власть?
      • Нынешняя власть лучше предыдущей – 43%;
      • Нынешняя власть хуже – 13%;
      • Нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – 34%.
      • Возникнет ли Майдан-3 по мнению украинцев?
      • 21% – да;
      • 66% – нет.

      Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики
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