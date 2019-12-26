Чего ожидают украинцы от 2020 года: исследование

В 2020 году большинство опрошенных граждан ожидают стабильную гривну. Также 59% украинцев считают, что коррупция в стране не уменьшится.

Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел исследование об ожиданиях украинцев в 2020 году.

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В своих предсказаниях относительно следующего года, большинство опрошенных граждан уверены в укреплении гривны.

Сколько процентов граждан считает, что укрепление государственной валюты произойдет?

52% – да;

36% – нет.

Произойдет ли рост инвестиций в Украине?

47% граждан – состоится;

33% граждан-не произойдет.

Больше всего украинцы уверены, что коррупция в Украине как была, так и будет и, что никаких наказаний коррупционеры не будут получать.

Сколько процентов украинцев верят, что коррупция уменьшитья?

Коррупция уменьшится – 30%;

Не уменьшится – 59%.

Будут ли происходить наказания коррупционеров?

Да – 31%;

Нет – 58%.

Будет ли установлено справедливое правосудие?

56% считают, что нет,

30% – вполне вероятно.

В предсказаниях на 2020 год граждане не ожидают снижения тарифов.

Какой процент опрошенных верит в снижение тарифов?

Вероятно – 31%;

Нет – 58%.

Снизится ли уровень преступности в городах страны?

Вероятно – 32%;

Нет – 53%.

Наименее вероятным граждане считают в 2020 году – смену власти

Состоятся ли в 2020 году досрочные выборы Президента?

Предположительно – 15%;

Нет – 70%.

Состоятся ли в следующем году досрочные выборы Верховной Рады Украины?

Предположительно – 18%;

Нет – 64%.

Произойдет ли смена правительства?

Предположительно – 22%;

Нет – 58%.

Какой процент украинцев верит в мир на Донбассе?

42% граждан считают, что в 2020 году наступит мир;

46% – что война не закончится.

Произойдет ли улучшение в экономической жизни украинцев?

45% – да;

45% – нет.

Какой процент опрошенных верит в улучшение благосостояния людей?

40% - ждут перемен;

48% – не верят в изменения.

Произойдет улучшение условий для бизнеса в 2020 году?

Вероятно – 38%;

Нет – 37%.

Что думают украинцы про нынешнюю власть?

Нынешняя власть лучше предыдущей – 43%;

Нынешняя власть хуже – 13%;

Нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – 34%.

Возникнет ли Майдан-3 по мнению украинцев?

21% – да;

66% – нет.

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года по всей территории Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.