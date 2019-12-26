Ухудшилась ли жизнь украинцев в 2019 году: опрос
Большинство граждан Украины считают, что уровень жизни во многих сферах в 2019 году – ухудшился, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году.
Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел опрос о жизни украинцев в разных сферах.
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- Ситуация в Украине в 2019 году:
- Изменилась к худшему – 29% (в 2018 году – 67%);
- К лучшему – 14% (в 2018 году – 5%);
- Ситуация не изменилась – 47% (в 2018 году – 22%).
По мнению населения, негативные изменения произошли в уровне цен и тарифов. Ухудшение в этих сферах отметили 61% опрошенных, в 2018 году таких было 85%.
Недовольны изменениями в сфере здравоохранения 46% граждан. В социальной защите – 44%.
Улучшение ситуации граждане отметили только в трех сферах.
- Обороноспособность страны:
- Изменения к лучшему – 31%;
- Изменения к худшему – 15%;
- Отсутствие изменений – 44%.
- Международный имидж Украины:
- Изменения к лучшему – 31%;
- Изменения к худшему – 21%;
- Отсутствие изменений – 38%.
- Международные отношения:
- Изменения к лучшему – 19%;
- Изменения к худшему – 15%;
- Отсутствие изменений – 54%.
- Остальные оцениваемые сферы получали ответ "не изменилось", хотя в балансе ответов преобладал негатив:
- Пенсионное обеспечение: -25% (в 2018 году -48%)
- Уверенность граждан в завтрашнем дне: -23% (в 2018 году -61%)
- Уровень благосостояния семьи: -23% (в 2018 году -52%)
- Ситуация с преступностью: -22% (в 2018 году -46%)
- Оплата труда: -21% (в 2018 году -51%)
- Уровень стабильности: -20% (в 2018 году -63%)
- Экономическое положение в Украине: -18% (в 2018 году -61%)
- Уровень демократии: -5% (в 2018 году -30%)
- Соблюдение законности государственными служащими: -13% (в 2018 году -36%)
- Образование: -12% (в 2018 году -25%)
- Соблюдение прав и свобод граждан: -8% (в 2018 году -31%)
- Положение русскоязычного населения: -7% (в 2018 году -23%)
- Отношение граждан к власти: -5% (в 2018 году -61%)
- Отношение власти к гражданам: -6% (в 2018 году -54%)
- Положение русскоязычного населения: -3% (в 2018 году -12%)
- Положение этнических и религиозных меньшинств: -3% (в 2018 году -18%).
- Оценки украинцев по 5-балльной шкале в 2019 году:
- Уровень благосостояния собственной семьи – 2,75 бали;
- Экономическое положение страны – 2,46 бали.
- Способна ли Украина преодолеть трудности в ближайшие несколько лет?
- Способна в ближайшие годы – 28%;
- В отдаленной перспективе – 50%;
- Не способна – 11%.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.