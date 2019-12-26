17:37
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Ухудшилась ли жизнь украинцев в 2019 году: опрос

      23 Читати новину українською
      Ухудшилась ли жизнь украинцев в 2019 году / prm.ua/

      Большинство граждан Украины считают, что уровень жизни во многих сферах в 2019 году – ухудшился, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году.

      Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел опрос о жизни украинцев в разных сферах.

      Читайте также: Чего ожидают украинцы от 2020 года: исследование

      • Ситуация в Украине в 2019 году:
      • Изменилась к худшему – 29% (в 2018 году – 67%);
      • К лучшему – 14% (в 2018 году – 5%);
      • Ситуация не изменилась – 47% (в 2018 году – 22%).

      По мнению населения, негативные изменения произошли в уровне цен и тарифов. Ухудшение в этих сферах отметили 61% опрошенных, в 2018 году таких было 85%.

      Недовольны изменениями в сфере здравоохранения 46% граждан. В социальной защите – 44%.

      Улучшение ситуации граждане отметили только в трех сферах.

      • Обороноспособность страны:
      • Изменения к лучшему – 31%;
      • Изменения к худшему – 15%;
      • Отсутствие изменений – 44%.
      • Международный имидж Украины:
      • Изменения к лучшему – 31%;
      • Изменения к худшему – 21%;
      • Отсутствие изменений – 38%.
      • Международные отношения:
      • Изменения к лучшему – 19%;
      • Изменения к худшему – 15%;
      • Отсутствие изменений – 54%.
      • Остальные оцениваемые сферы получали ответ "не изменилось", хотя в балансе ответов преобладал негатив:
      • Пенсионное обеспечение: -25% (в 2018 году -48%)
      • Уверенность граждан в завтрашнем дне: -23% (в 2018 году -61%)
      • Уровень благосостояния семьи: -23% (в 2018 году -52%)
      • Ситуация с преступностью: -22% (в 2018 году -46%)
      • Оплата труда: -21% (в 2018 году -51%)
      • Уровень стабильности: -20% (в 2018 году -63%)
      • Экономическое положение в Украине: -18% (в 2018 году -61%)
      • Уровень демократии: -5% (в 2018 году -30%)
      • Соблюдение законности государственными служащими: -13% (в 2018 году -36%)
      • Образование: -12% (в 2018 году -25%)
      • Соблюдение прав и свобод граждан: -8% (в 2018 году -31%)
      • Положение русскоязычного населения: -7% (в 2018 году -23%)
      • Отношение граждан к власти: -5% (в 2018 году -61%)
      • Отношение власти к гражданам: -6% (в 2018 году -54%)
      • Положение русскоязычного населения: -3% (в 2018 году -12%)
      • Положение этнических и религиозных меньшинств: -3% (в 2018 году -18%).
      • Оценки украинцев по 5-балльной шкале в 2019 году:
      • Уровень благосостояния собственной семьи – 2,75 бали;
      • Экономическое положение страны – 2,46 бали.
      • Способна ли Украина преодолеть трудности в ближайшие несколько лет?
      • Способна в ближайшие годы – 28%;
      • В отдаленной перспективе – 50%;
      • Не способна – 11%.

      ​Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      5263
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 США взялись за порятунок Білорусі
      Віталій Портников 376
      сегодня , 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
      Вероніка Климська 64
      сегодня , 15:00 В преддверии шестой годовщины смены флагов в Крыму, или Почему мы должны стать злопамятными
      164
      сегодня , 14:28 Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета
      Євгенія Мазур 276
      сегодня , 12:38 Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года
      142
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук