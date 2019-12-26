Ухудшилась ли жизнь украинцев в 2019 году: опрос

Большинство граждан Украины считают, что уровень жизни во многих сферах в 2019 году – ухудшился, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году.

Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центр Разумкова провел опрос о жизни украинцев в разных сферах.

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Ситуация в Украине в 2019 году:

Изменилась к худшему – 29% (в 2018 году – 67%);

К лучшему – 14% (в 2018 году – 5%);

Ситуация не изменилась – 47% (в 2018 году – 22%).

По мнению населения, негативные изменения произошли в уровне цен и тарифов. Ухудшение в этих сферах отметили 61% опрошенных, в 2018 году таких было 85%.

Недовольны изменениями в сфере здравоохранения 46% граждан. В социальной защите – 44%.

Улучшение ситуации граждане отметили только в трех сферах.

Обороноспособность страны:

Изменения к лучшему – 31%;

Изменения к худшему – 15%;

Отсутствие изменений – 44%.

Международный имидж Украины:

Изменения к лучшему – 31%;

Изменения к худшему – 21%;

Отсутствие изменений – 38%.

Международные отношения:

Изменения к лучшему – 19%;

Изменения к худшему – 15%;

Отсутствие изменений – 54%.

Остальные оцениваемые сферы получали ответ "не изменилось", хотя в балансе ответов преобладал негатив:

Пенсионное обеспечение: -25% (в 2018 году -48%)

Уверенность граждан в завтрашнем дне: -23% (в 2018 году -61%)

Уровень благосостояния семьи: -23% (в 2018 году -52%)

Ситуация с преступностью: -22% (в 2018 году -46%)

Оплата труда: -21% (в 2018 году -51%)

Уровень стабильности: -20% (в 2018 году -63%)

Экономическое положение в Украине: -18% (в 2018 году -61%)

Уровень демократии: -5% (в 2018 году -30%)

Соблюдение законности государственными служащими: -13% (в 2018 году -36%)

Образование: -12% (в 2018 году -25%)

Соблюдение прав и свобод граждан: -8% (в 2018 году -31%)

Положение русскоязычного населения: -7% (в 2018 году -23%)

Отношение граждан к власти: -5% (в 2018 году -61%)

Отношение власти к гражданам: -6% (в 2018 году -54%)

Положение русскоязычного населения: -3% (в 2018 году -12%)

Положение этнических и религиозных меньшинств: -3% (в 2018 году -18%).

Оценки украинцев по 5-балльной шкале в 2019 году:

Уровень благосостояния собственной семьи – 2,75 бали;

Экономическое положение страны – 2,46 бали.

Способна ли Украина преодолеть трудности в ближайшие несколько лет?

Способна в ближайшие годы – 28%;

В отдаленной перспективе – 50%;

Не способна – 11%.

​Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.