Волонтеры самостоятельно производят защитные маски-экраны: первая партия уже попала в больницу

Группа украинских волонтеров создала инициативу, направленную на помощь медицинским учреждениям и работникам во время эпидемии коронавируса. Их проект называется You Will See, а занимаются активисты производством защитных масок-экранов.

Как подчеркивают волонтеры, нельзя защититься на 100% от коронавируса только защитой дыхательных путей. А защищают такие меры примерно на 80%. Поэтому они наладили производство защитных масок-экранов.

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Как волонтеры создавали первую партию защитных лицевых экранов: смотрите видео

Первую партию таких лицевых экранов активисты уже передали в Киевскую городскую клиническую больницу №8.

Также волонтеры опубликовали ролик, как сделать такую защитную маску-экран в домашних условиях.

Как собирать защитный экран дома: видео

Больше информации о волонтерах можно найти на фейсбук-странице их проекта You Will See.

По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от недуга умерли 83 человека. Правда, 89 больным удалось выздороветь.

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Как использовать маску / Инфографика 24 канала