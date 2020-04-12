Волонтеры самостоятельно производят защитные маски-экраны: первая партия уже попала в больницу
Группа украинских волонтеров создала инициативу, направленную на помощь медицинским учреждениям и работникам во время эпидемии коронавируса. Их проект называется You Will See, а занимаются активисты производством защитных масок-экранов.
Как подчеркивают волонтеры, нельзя защититься на 100% от коронавируса только защитой дыхательных путей. А защищают такие меры примерно на 80%. Поэтому они наладили производство защитных масок-экранов.
Интересно Каждый день за работой: 11-летняя школьница шьет по 70 масок в день и дарит их людям – фото
Как волонтеры создавали первую партию защитных лицевых экранов: смотрите видео
Первую партию таких лицевых экранов активисты уже передали в Киевскую городскую клиническую больницу №8.
Также волонтеры опубликовали ролик, как сделать такую защитную маску-экран в домашних условиях.
Как собирать защитный экран дома: видео
Больше информации о волонтерах можно найти на фейсбук-странице их проекта You Will See.
По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от недуга умерли 83 человека. Правда, 89 больным удалось выздороветь.
Обратите внимание Сколько процентов украинцев заболеют COVID-19: прогноз Минздрава
Читайте также
-
В Москве ввели пропускной режим из-за распространения COVID-19сегодня , 13:47
-
Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в СШАсегодня , 15:00
-
В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всегосегодня , 12:37
-
Как католики отмечают Пасху в условиях карантина: удивительные фото со всех уголков мирасегодня , 18:47
-
На Закарпатье массово расцвели сакуры, магнолии и миндаль: волшебные фотосегодня , 16:39
-
Папа Римский в пасхальном обращении вспомнил Украину: как это былосегодня , 17:17