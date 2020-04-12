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      Волонтеры самостоятельно производят защитные маски-экраны: первая партия уже попала в больницу

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      Волонтеры проекта You Will See / Фейсбук проекта You Will See

      Группа украинских волонтеров создала инициативу, направленную на помощь медицинским учреждениям и работникам во время эпидемии коронавируса. Их проект называется You Will See, а занимаются активисты производством защитных масок-экранов.

      Как подчеркивают волонтеры, нельзя защититься на 100% от коронавируса только защитой дыхательных путей. А защищают такие меры примерно на 80%. Поэтому они наладили производство защитных масок-экранов.

      Интересно Каждый день за работой: 11-летняя школьница шьет по 70 масок в день и дарит их людям – фото

      Как волонтеры создавали первую партию защитных лицевых экранов: смотрите видео

      Первую партию таких лицевых экранов активисты уже передали в Киевскую городскую клиническую больницу №8.

      Также волонтеры опубликовали ролик, как сделать такую защитную маску-экран в домашних условиях.

      Как собирать защитный экран дома: видео

      Больше информации о волонтерах можно найти на фейсбук-странице их проекта You Will See. 

      По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от недуга умерли 83 человека. Правда, 89 больным удалось выздороветь.

      Обратите внимание Сколько процентов украинцев заболеют COVID-19: прогноз Минздрава

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      Как использовать маску / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Волонтеры Новости политики
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