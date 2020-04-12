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      Волонтери самотужки виробляють захисні маски-екрани: перша партія вже потрапила до лікарні

      - Читать новость на русском
      Волонтери проєкту You Will See / Фейсбук проєкту You Will See

      Група українських волонтерів створила ініціативу, спрямовану на допомогу медичним закладам і працівникам під час епідемії коронавірусу. Їхній проєкт називається You Will See, а займаються активісти виробництвом захисних масок-екранів.

      Як підкреслюють волонтери, не можна захистися на 100% від коронавірусу лише захистом дихальних шляхів. А захищають такі заходи приблизно на 80%. Тому вони налагодили виробництво захисних масок-екранів.

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      Як волонтери створювали першу партію захисних лицьових екранів: дивіться відео

      Першу партію таких лицьових екранів активісти вже передали до Київської міської клінічної лікарні N8.

      Також волонтери опублікували ролик, як зробити таку захисну маску-екран в домашніх умовах.

      Як збирати захисний екран вдома: відео 

      Більше інформації про волонтерів можна знайти на фейсбук сторінці їхнього проєкту You Will See. 

      Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини. Щоправда, 89 хворим вдалося одужати. 

      Зверніть увагу Скільки відсотків українців захворіють на COVID-19: прогноз МОЗ

      маска захисна коронавірус як користуватися
      Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Волонтери Новини політики
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