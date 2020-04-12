Волонтери самотужки виробляють захисні маски-екрани: перша партія вже потрапила до лікарні
Група українських волонтерів створила ініціативу, спрямовану на допомогу медичним закладам і працівникам під час епідемії коронавірусу. Їхній проєкт називається You Will See, а займаються активісти виробництвом захисних масок-екранів.
Як підкреслюють волонтери, не можна захистися на 100% від коронавірусу лише захистом дихальних шляхів. А захищають такі заходи приблизно на 80%. Тому вони налагодили виробництво захисних масок-екранів.
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Першу партію таких лицьових екранів активісти вже передали до Київської міської клінічної лікарні N8.
Також волонтери опублікували ролик, як зробити таку захисну маску-екран в домашніх умовах.
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Більше інформації про волонтерів можна знайти на фейсбук сторінці їхнього проєкту You Will See.
Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини. Щоправда, 89 хворим вдалося одужати.
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