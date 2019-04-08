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      Волшебный Лихтариус и Благотворительный фонд Максима Шкиля осуществляют детские мечты

      16 Читати новину українською
      Лихтариус
      Лихтариус / facebook.com

      Благотворительный фонд Максима Шкиля достигает своих результатов конкретным делом.

      Это Фонд, который поддерживает талантливых и активных людей, раскрывает потенциал каждой личности, которая желает измениться к лучшему. А в этом помогает Прожектор по имени Лихтариус. Он спал 200 лет, а когда проснулся, то его волшебный луч начал оживлять на глазах самые сокровенные детские сны и мечты, освещая путь к невероятным приключениям, неожиданным встречам и незабываемым впечатлениям.

      Именно такая история в Лихтариуса. Это сказка, что оживает для детей. На днях такое мероприятие состоялось для детей с Сезенкивского ЦСПРД, что на Киевщине.

      Перед детьми появлялись любимые герои мультфильмов, которые пели о мечте, чуде свободе, дружбе и любви. Само же шоу происходило в сопровождении оркестра. Это не только позволяет создать особую атмосферу, но и помогает детям понять, что музыка появляется не в результате нажатия кнопки "play", а ее в реальном времени создают сами люди.

      Во время шоу ведущий концерта Владимир Шпудейко сказал загадать желание, чтобы Лихтариус его осуществил. Дети закрывали глазки и появлялись улыбки на детских лицах. Они мечтали и верили, что их мечта осуществится, если быть смелым и идти к цели, как сказал им Лихтариус.

      Мы стремимся не только помочь материально, но и подарить внимание, показать лучшее, что есть вокруг, пример, которому можно подражать. А мы всегда готовы поддержать!
      – говорят в Фонде Максима Шкиля.

      Такие меры необходимы детям, чтобы они умели удивляться, радоваться, мечтать, чтобы расширяли кругозор и раскрывали свои собственные таланты. Благотворительный фонд Максима Шкиля помогает открыть дверь в большой мир. И это уже не первое мероприятие, которое организует Фонд для детей.

      С развитием собственного бизнеса в Максима Шкиля возникла идея о создании собственного благотворительного фонда.

      Бизнесмен считает, что дети – это одна из самых незащищенных слоев населения. Поэтому и основным видом его благотворительной деятельности стала помощь детям. Особенно это важно, когда речь идет о детях, лишенных родительской опеки. Ведь их жизнь в детских домах отличается от жизни в семье. Для таких детей Благотворительный фонд Максима Шкиля разработал собственные программы помощи и проекты по умственному, творческому и физическому развитию.

      Благотворительный фонд Максима Шкиля занимается детьми, лишенными родительской опеки, занимается их всесторонним развитием и улучшением их будущего. Свою работу Фонд начал в 2011 году. Миссия Фонда – вырастить разумное, счастливое и здоровое поколение. Сформировать будущее, в котором главными ценностями будет забота, развитие и здоровый образ жизни.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние благотворительность
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