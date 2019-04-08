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      Чарівний Ліхтариус та Благодійний фонд Максима Шкіля здійснюють дитячі мрії

      51 Читать новость на русском
      Ліхтариус
      Ліхтариус / facebook.com

      Благодійний фонд Максима Шкіля досягає своїх результатів конкретною справою і втіленням важливих ідей.

      Це Фонд, який підтримує талановитих та активних людей, розкриває потенціал кожної особистості, яка бажає змінитись на краще. А в цьому допомагає Прожектор на ім’я Ліхтариус. Він спав 200 років, а коли прокинувся, то його магічний промінь почав оживляти на очах найпотаємніші дитячі сни та мрії, освітлюючи шлях до неймовірних пригод, несподіваних зустрічей та незабутніх вражень.

      Саме така історія у Ліхтариуса. Це казка, що оживає для дітей. Днями такий захід відбувся для дітей із Сезенківського ЦСПРД, що на Київщині.

      Перед дітьми з’являлись найулюбленіші герої мультфільмів, які співали про мрію, диво, свободу, дружбу та любов. Саме ж шоу відбувалось під супровід оркестру. Це не тільки дозволяє створити особливу атмосферу, але й допомагає дітям зрозуміти, що музика з’являється не в результаті натискання кнопки "play", а її в реальному часі створюють самі люди.

      Під час шоу ведучий концерту Володимир Шпудейко сказав загадати бажання, щоб Ліхтариус його здійснив. Діти замружували оченята і з’являлись посмішки на дитячих обличчях. Вони мріяли і вірили, що їхня мрія здійсниться, якщо бути сміливим і йти до мети, як сказав їм Ліхтариус.

      Ми прагнемо не тільки допомогти матеріально, але й подарувати увагу, показати найкраще, що є навколо, приклад, який можна наслідувати. А ми завжди готові підтримати! 
      – кажуть у Фонді Максима Шкіля.

      Такі заходи потрібні дітям, щоб вони вміли дивуватись, радіти, мріяти, щоб розширяли кругозір і розкривали свої власні таланти. Благодійний фонд Максима Шкіля допомагає відкрити двері у великий світ. І це вже не перший захід, який організовує Фонд для дітей. 

      З розвитком власного бізнесу у Максима Шкіля виникла ідея про створення власного благодійного фонду.

      Бізнесмен вважає, що діти – це одна з найбільш незахищених верств населення. Тому й основним видом його благодійної діяльності стала допомога дітям. Особливо це важливо, коли мова йде про дітей, які позбавлені батьківського піклування. Адже їх життя в дитячих будинках відрізняється від життя у родині. Для таких дітей Благодійний фонд Максима Шкіля розробив власні програми допомоги та проекти з розумового, творчого й фізичного розвитку.

      Благодійний фонд Максима Шкіля опікується дітьми, які позбавлені батьківського піклування, займається їхнім всебічним розвитком і покращенням їхнього майбутнього. Свою роботу Фонд почав у 2011 році. Місія Фонду – виростити розумне, щасливе та здорове покоління. Сформувати майбутнє, в якому головними цінностями буде турбота, розвиток та здоровий спосіб життя.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні благочинність
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