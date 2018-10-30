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      Volvo 360c: автомобиль будущего бросил вызов самолетам

      Автотехнологии 6 Читати новину українською

      Концепт автономного электрокара 360c (360-си) от Volvo создан, чтобы изменить представление о возможностях беспилотников и обеспечить человеку максимальный комфорт и удобство передвижения. В компании смело заявляют, что такие автомобили в недалекой перспективе могут стать альтернативой авиаперевозке.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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