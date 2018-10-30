Volvo 360c: автомобіль майбутнього кинув виклик літакам
Концепт автономного електрокара 360c (360-сі) від Volvo створений, щоб змінити уявлення про можливості безпілотників і забезпечити людині максимальний комфорт та зручність пересування. У компанії сміливо заявляють, що такі автомобілі в недалекій перспективі можуть стати альтернативою авіаперевезенням.
Більше – дивіться у програмі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі