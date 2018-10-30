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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Volvo 360c: автомобіль майбутнього кинув виклик літакам

      Автотехнології 18 Читать новость на русском

      Концепт автономного електрокара 360c (360-сі) від Volvo створений, щоб змінити уявлення про можливості безпілотників і забезпечити людині максимальний комфорт та зручність пересування. У компанії сміливо заявляють, що такі автомобілі в недалекій перспективі можуть стати альтернативою авіаперевезенням.

      Більше – дивіться у програмі. 

      Теги: Автотехнології Авто
      Джерело: 24 канал
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