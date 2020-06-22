В Луцке комиссия по чрезвычайному положению решила с 22 июня усилить карантинные мероприятия в пределах Волынской области. Усиление ограничений произошло по рекомендации главного санитарного врача области.

Волынская область до сих пор остается среди тех, кто не готов ослаблять карантин из-за высокой заболеваемости, отмечает областная государственная администрация.

Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

Не соответствует ослаблению область из-за высокой инцидентности новых случаев. Там более 21% проведенных тестирований имеет положительный результат, что является наибольшим показателем в Украине после Львовской области.

По рекомендации Министерства охраны здоровья Украины, для ослабления карантина этот показатель должен не превышать 11%.

В Волынской области с 22 июня снова запретили:

работу кафе и ресторанов внутри заведения;

работу торгово-развлекательных заведений, фитнес-центров, заведений культуры;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;

религиозные мероприятия с участием более 10 человек;

работу детских садов.