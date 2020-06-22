На Волыни снова усилили карантин: что запретили
В Луцке комиссия по чрезвычайному положению решила с 22 июня усилить карантинные мероприятия в пределах Волынской области. Усиление ограничений произошло по рекомендации главного санитарного врача области.
Волынская область до сих пор остается среди тех, кто не готов ослаблять карантин из-за высокой заболеваемости, отмечает областная государственная администрация.
Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список
Не соответствует ослаблению область из-за высокой инцидентности новых случаев. Там более 21% проведенных тестирований имеет положительный результат, что является наибольшим показателем в Украине после Львовской области.
По рекомендации Министерства охраны здоровья Украины, для ослабления карантина этот показатель должен не превышать 11%.
В Волынской области с 22 июня снова запретили:
- работу кафе и ресторанов внутри заведения;
- работу торгово-развлекательных заведений, фитнес-центров, заведений культуры;
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;
- религиозные мероприятия с участием более 10 человек;
- работу детских садов.
Что известно о коронавирусе на Волыни?
Всего в Волынской области за время пандемии заболели уже 1 тысяча 852 человека. По регионам это восьмой показатель в Украине, если не брать во внимание оккупированные территории. Всего там умерли уже 52 человека.
Впрочем количество больных на Волыни постоянно продолжает расти, а ежедневно фиксируют около 50 новых случаев. Только за последние сутки зафиксировали 70 случаев коронавируса.