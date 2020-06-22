На Волині знову посилили карантин: що заборонили
У Луцьку комісія з надзвичайного стану вирішила з 22 червня посилити карантинні заходи в межах Волинської області. Посилення обмежень відбулося за рекомендацією головного санітарного лікаря області.
Волинська область досі залишається серед тих, хто не готовий послаблювати карантин через високу захворюваність, зазначає обласна державна адміністрація.
Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список
Не відповідає послабленням область через високу інцидентність нових випадків. Там більш як 21% проведених тестувань має позитивний результат, що є найбільшим показником в Україні після Львівської області.
За рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України, для послаблення карантину цей показник має не перевищувати 11%.
Що у Волинській області з 22 червня знову заборонили:
- роботу кафе й ресторанів всередині закладу;
- роботу торговельно-розважальних закладів, фітнес-центрів, закладів культури;
- регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення в міжобласному сполученні;
- релігійні заходи за участі більш як 10 осіб;
- роботу дитячих садків.
Що відомо про коронавірус на Волині?
Всього у Волинській області за час пандемії захворіли вже 1 тисяча 852 людей. За регіонами це восьмий показник в Україні, якщо не брати до уваги окуповані території. Всього там померли вже 52 людей.
Втім кількість хворих на Волині постійно продовжує зростати, а щоденно фіксують близько 50 нових випадків. Лише за останню добу зафіксували 70 випадків коронавірусу.