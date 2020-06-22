У Луцьку комісія з надзвичайного стану вирішила з 22 червня посилити карантинні заходи в межах Волинської області. Посилення обмежень відбулося за рекомендацією головного санітарного лікаря області.

Волинська область досі залишається серед тих, хто не готовий послаблювати карантин через високу захворюваність, зазначає обласна державна адміністрація.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Не відповідає послабленням область через високу інцидентність нових випадків. Там більш як 21% проведених тестувань має позитивний результат, що є найбільшим показником в Україні після Львівської області.

За рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України, для послаблення карантину цей показник має не перевищувати 11%.

Що у Волинській області з 22 червня знову заборонили:

роботу кафе й ресторанів всередині закладу;

роботу торговельно-розважальних закладів, фітнес-центрів, закладів культури;

регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення в міжобласному сполученні;

релігійні заходи за участі більш як 10 осіб;

роботу дитячих садків.